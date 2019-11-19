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Первую в РФ партию электронных паспортов изготовят в первой половине 2020 года

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Правительство намерено изготовить первую партию электронных паспортов в начале 2020 года, сообщил вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он уточнил, что переход к удостоверениям личности нового поколения - флагманский проект.

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"Этот проект будет реализован в двух формах - это пластиковая карта с российским чипом. Мы завершили сертификацию, первые 100 тысяч изделий будут в первой половине года изготовлены", - сказал Акимов.

Помимо этого, отметил он, появится мобильное приложение, которое "будет сопровождать гражданина там, где особенного подтверждения юридической значимости действий не требуется".

"Это тоже потребует модернизации IT-инфраструктуры, прежде всего в министерстве внутренних дел. Я готов отдельно доложить по этому вопросу", - сказал Акимов.

Он пояснил, что замена бумажных паспортов на карты не будет принудительной процедурой. Люди будут их получать или в связи с окончанием сроков действия документа, или по желанию.

Максим Акимов

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