Более половины россиян оказались не готовы к переходу на электронные паспорта

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Более половины жителей России (59%) не готовы сейчас перейти на электронные паспорта, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Оформить новый документ хотел бы 31% респондентов.

Каждый четвертый согласился бы получить электронный паспорт вместо бумажного, если бы сейчас был предложен такой выбор, отмечают во ВЦИОМ.

В свою очередь, 69% сограждан оставили бы себе бумажный паспорт.

Среди недостатков электронного паспорта, которые называли респонденты: ненадежность и уязвимость для мошенничества, возможные сбои в системе, доступность личной информации для третьих лиц.

Плюсами же россияне считают универсальность, долговечность, компактность и удобство в использовании такого паспорта.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее заявил, что электронные паспорта у россиян могут появиться раньше запланированного времени - в 2023 году.

Инициативный всероссийский опрос был проведен 25 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.