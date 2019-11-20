"Черный кассир" "Седьмой студии" заявила, что уничтожила документы по приказу Серебренникова

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Бывшая сотрудница автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Лариса Войкина, которая вела учет обналиченных денег, вновь заявила в суде, что режиссер Кирилл Серебренников распорядился уничтожить электронную и бумажную бухгалтерию АНО.

"Я сохранила документы на ноутбуке, но после публикаций об аресте (экс-главбуха АНО Нины) Масляевой (в мае 2017 года - ИФ) Воронова (бывший генпродюсер) позвонила и строго сказала, что надо уничтожить всю документацию по "Седьмой студии", потому что попросил Серебренников", - сказала Войкина на заседании Мещанского суда Москвы в среду.

По ее словам, она уничтожила почти все, но "но в папке что-то осталось".

Войкина пояснила, что зимой 2014 года ее вызвали в "Седьмую студию" для уничтожения бумажной бухгалтерии. Она ссылалась на слова Екатерины Вороновой о том, что это потребовал сделать Серебренников. По ее словам, она уничтожила бумаги с помощью шредера и "через знакомого сожгла"

Аналогичные показания - о том, что уничтожить бухгалтерию "Седьмой студии", со слов Вороновой, распорядился Серебренников - Войкина давала и на первом процессе по "делу "Седьмой студии" в январе 2019 года.

Защита Серебренникова и сам режиссер заявляли, что показания Войкиной не соответствуют действительности.

"Серебренников являлся художественным руководителем "Седьмой студии" и не занимался финансово-хозяйственными вопросами, а бухгалтерия, сохранность документов не входили в его сферу ответственности. Он не давал никаких указаний ни об уничтожении документов, ни, тем более, об уничтожении бухгалтерских документов АНО "Седьмая студия", - сказал "Интерфаксу" адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

"Я не давал распоряжений уничтожать документы. Это все свидетель говорит со слов Кати", - сказал Серебренников на заседании суда в среду.

Воронова, уехавшая за границу и объявленная в розыск, осенью 2017 года в публичном обращении писала, что сама решила уничтожить бухгалтерию "Седьмой студии", о чем сожалеет.

"Я была в ужасе от того, сколько нарушений было выявлено при аудите, - говорилось в письме Вороновой, которое публиковало издание Meduza. - Кроме того, наши внутренние документы фиксировали расходование большого объема наличных средств, а как объяснить их появление в таком объеме, я не знала, так как мне было неизвестно, каким образом их получала Нина Леонидовна (Масляева) - а с ней мы тогда уже не общались".

"Вдобавок к этому мы готовились к закрытию "Платформы" - а значит собирались в конце 2014 года выехать из офиса на "Винзаводе", где хранились все документы, и распустить команду. Я планировала после этого уехать за границу на несколько месяцев. Документы было некому и негде хранить. И вообще... Проект завершается, кому теперь может быть интересна наша внутренняя отчетность? Под влиянием всех этих обстоятельств я тогда приняла решение, которое теперь считаю ошибочным, - что документы можно и нужно уничтожить", - отмечала экс-генпродюсер "Седьмой студии".

Воронова подчеркивала, что уничтоженные документы фиксировали расходование наличных денег в "Седьмой студии" за 3,5 года работы АНО и могли бы подтвердить невиновность ее и ее бывших коллег, ставших обвиняемыми по делу.

Фигурантам "дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей в составе организованной группы, выделенных в 2011-2014 гг. основанной Серебренниковым одноименной АНО на реализацию проекта популяризации и развития современного искусства "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследование дела в 2018 году было завершено - с октября оно находилось на рассмотрении Мещанского суда. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин.

В середине сентября 2019 года суд вернул дело генпрокурору из-за недостатков при составлении обвинительного заключения, однако позднее Мосгорсуд по апелляционному представлению гособвинения отменил это решение и направил материалы для нового рассмотрения в суд первой инстанции.

Подсудимые отрицают вину. Согласно позиции защиты, все денежные средства, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, тратились на нужды "Платформы", а ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного для различных целей в период работы АНО госфинансирования.

Дело экс-главбуха АНО Нины Масляевой, которой предъявлено такое же обвинение, как и ее бывшим коллегам, в начале 2018 года было выделено в отдельное производство, поскольку она признала вину и заключила сделку со следствием.