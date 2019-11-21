Поиск

Сотрудница Минкультуры заявила суду об угрозах следствия по делу "Седьмой студии"

Сотрудница Минкультуры заявила суду об угрозах следствия по делу "Седьмой студии"
Сотрудник полиции у входа в здание Мещанского суда
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Следователи по делу "Седьмой студии" оказывали психологическое давление и угрожали свидетелю - сотруднице департамента господдержки искусства Минкультуры Алесе Махмутовой. Она заявила на допросе в Мещанском суде, что ей угрожали, что она может стать подозреваемой.

"Меня допрашивали одновременно пять человек, в том числе руководитель следственной группы. На меня оказывалось психологическое давление, вплоть до угроз. Руководитель группы говорил мне, что, если я сейчас буду говорить, что все было по закону, то у меня есть возможность из свидетеля стать соучастником, подозреваемой", - сказала она.

По ее словам, это было 19 июля 2017 года. Допрос продолжался шесть часов, и все это время ее не выпускали из кабинета и не давали воды.

На вопрос судьи, жаловалась ли она на действия следователей, Махмутова ответила отрицательно. "Я обычный человек и у меня присутствует чувство страха", - пояснила она.

Она сообщила о действиях следователей своим руководителям в министерстве, отметила свидетель.

Мещанский суд повторно рассматривает дело "Седьмой студии". Его фигурантов обвиняют в хищении 133 млн рублей из бюджета, которые Минкультуры выделило на театральный проект "Платформа". По делу проходят создатель "Седьмой студии", худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серберенников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывшая чиновница Минкультуры, ныне директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.

Все они вину не признают. По версии защиты, деньги не были похищены и были потрачены на проект "Платформа". Следствие ошибочно оценило ущерб только по сумме обналиченных средств, которые обналичивались на нужды проекта.

В отдельное производство выделено дело бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Она признала вину в обналичивании средств и заключила сделку со следствием. На процессе над остальными фигурантами она давала свидетельские показания.

Седьмая студия Алеся Махмутова Минкультуры Мещанский суд Платформа Кирилл Серебренников

Новости по теме

Новости

Проверять водителей на наркотики при получении прав начнут с июля 2020 года

Проверять водителей на наркотики при получении прав начнут с июля 2020 года

Бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан предъявили обвинение в шпионаже

Бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан предъявили обвинение в шпионаже

В Ростове возбудили дело против следователя СКР, взявшего в заложники свою семью

Правоведы и блогеры назвали риски закона о гражданах-иноагентах

Водитель умер в Казани в очереди за справкой для водительских прав

Водитель умер в Казани в очереди за справкой для водительских прав

Обыски прошли в "Т Плюс" в Пензе после падения машины с людьми в яму с кипятком

Путин счел чушью медсправки для водителей за 5 тыс. рублей при МРОТ в 11 тыс.

Российские силовые ведомства получили право сбивать беспилотники

Российские силовые ведомства получили право сбивать беспилотники

Минздрав отсрочил введение новых правил медосмотра для водителей

Минздрав отсрочил введение новых правил медосмотра для водителей

Дума приняла закон об предустановке российского софта на электронику

Дума приняла закон об предустановке российского софта на электронику
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');