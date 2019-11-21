Сотрудница Минкультуры заявила суду об угрозах следствия по делу "Седьмой студии"

Сотрудник полиции у входа в здание Мещанского суда Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Следователи по делу "Седьмой студии" оказывали психологическое давление и угрожали свидетелю - сотруднице департамента господдержки искусства Минкультуры Алесе Махмутовой. Она заявила на допросе в Мещанском суде, что ей угрожали, что она может стать подозреваемой.

"Меня допрашивали одновременно пять человек, в том числе руководитель следственной группы. На меня оказывалось психологическое давление, вплоть до угроз. Руководитель группы говорил мне, что, если я сейчас буду говорить, что все было по закону, то у меня есть возможность из свидетеля стать соучастником, подозреваемой", - сказала она.

По ее словам, это было 19 июля 2017 года. Допрос продолжался шесть часов, и все это время ее не выпускали из кабинета и не давали воды.

На вопрос судьи, жаловалась ли она на действия следователей, Махмутова ответила отрицательно. "Я обычный человек и у меня присутствует чувство страха", - пояснила она.

Она сообщила о действиях следователей своим руководителям в министерстве, отметила свидетель.

Мещанский суд повторно рассматривает дело "Седьмой студии". Его фигурантов обвиняют в хищении 133 млн рублей из бюджета, которые Минкультуры выделило на театральный проект "Платформа". По делу проходят создатель "Седьмой студии", худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серберенников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский, бывший гендиректор организации Юрий Итин и бывшая чиновница Минкультуры, ныне директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум.

Все они вину не признают. По версии защиты, деньги не были похищены и были потрачены на проект "Платформа". Следствие ошибочно оценило ущерб только по сумме обналиченных средств, которые обналичивались на нужды проекта.

В отдельное производство выделено дело бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Она признала вину в обналичивании средств и заключила сделку со следствием. На процессе над остальными фигурантами она давала свидетельские показания.