Свидетель по делу "Седьмой студии" стал фигурантом уголовного дела из-за обналичивания

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский предприниматель и театральный менеджер из Санкт-Петербурга Валерий Синельников заявил в Мещанском суде, что стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности из-за обналичивания денежных средств для "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова. Он дал показания как свидетель.

Он также давал свидетельские показания при первом рассмотрении этого дела, в январе 2019 года.

Его дело находится на стадии следствия, единственный допрос прошел прошлой зимой и обвинение ему еще не предъявляли.

О том, что обстоятельства обналичивания денежных средств для "Седьмой студии" стали предметом расследования в рамках дела о незаконной банковской деятельности стало известно минувшей весной. Подробности дела неизвестны, однако осведомленный источник говорил "Интерфаксу", что фигуранты "основного" "дела "Седьмой студии", в том числе Кирилл Серебренников, отношения к нему не имеют.

В январе Синельников рассказал в суде, что бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева предложила ему сотрудничество, он был готов работать как театральный менеджер, но от него потребовалась помощь только в обналичивании. По его словам, он получал электронный договор от "Седьмой студии", редактировал его, затем получал деньги на расчетный счет, обналичивал их и отвозил Масляевой в Москву. Так он обналичил около 25 млн рублей. Себе он забирал от 8,6% до 9% от суммы каждого договора, из которых 7% уходило на уплату налогов.

Фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, которые Минкультуры выделило на театральный проект платформа. Все обвиняемые, кроме Масляевой, вину отрицают.