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Свидетель по делу "Седьмой студии" стал фигурантом уголовного дела из-за обналичивания

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Петербургский предприниматель и театральный менеджер из Санкт-Петербурга Валерий Синельников заявил в Мещанском суде, что стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности из-за обналичивания денежных средств для "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова. Он дал показания как свидетель.

Он также давал свидетельские показания при первом рассмотрении этого дела, в январе 2019 года.

Его дело находится на стадии следствия, единственный допрос прошел прошлой зимой и обвинение ему еще не предъявляли.

О том, что обстоятельства обналичивания денежных средств для "Седьмой студии" стали предметом расследования в рамках дела о незаконной банковской деятельности стало известно минувшей весной. Подробности дела неизвестны, однако осведомленный источник говорил "Интерфаксу", что фигуранты "основного" "дела "Седьмой студии", в том числе Кирилл Серебренников, отношения к нему не имеют.

В январе Синельников рассказал в суде, что бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева предложила ему сотрудничество, он был готов работать как театральный менеджер, но от него потребовалась помощь только в обналичивании. По его словам, он получал электронный договор от "Седьмой студии", редактировал его, затем получал деньги на расчетный счет, обналичивал их и отвозил Масляевой в Москву. Так он обналичил около 25 млн рублей. Себе он забирал от 8,6% до 9% от суммы каждого договора, из которых 7% уходило на уплату налогов.

Фигурантам дела "Седьмой студии" вменяется хищение 133 млн бюджетных рублей, которые Минкультуры выделило на театральный проект платформа. Все обвиняемые, кроме Масляевой, вину отрицают.

Кирилл Серебренников Юрий Итин Алексей Малобродский Мещанский суд Седьмая студия Платформа Минкультуры Нина Масляева Валерий Синельников

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