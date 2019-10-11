Глава Qiwi: могу продать небольшой пакет акций, если не договорюсь о кредите

Сергей Солонин в кулуарах форума Finopolis в Сочи рассказал "Интерфаксу" о перспективах сокращения доли в компании и планах по продаже Рокетбанка

Генеральный директор Qiwi Сергей Солонин Фото: Пресс-служба Qiwi

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Информация о возможной смене акционеров той или иной компании всегда очень чувствительно воспринимается рынком. Так было и с Qiwi, когда появились слухи о потенциальной продаже пакета акций его основателями - Сергеем Солониным и Борисом Кимом. О перспективах и темпах сокращения доли в Qiwi и том, куда могут быть направлены вырученные деньги, о планах по продаже Рокетбанка и вариантах развития проекта "Совесть" в интервью "Интерфаксу" рассказал основной владелец и генеральный директор Qiwi Сергей Солонин в кулуарах форума Finopolis в Сочи.

- Недавно появилась информация о возможной продаже вами и Борисом Кимом акций группы Qiwi. Вы тогда сообщили, что возможность продажи контрольного пакета акций Qiwi не рассматриваете. Изучаете ли вы вариант продажи небольшого пакета акций группы?

- Есть какие-то сценарии, при которых очень маленькие доли акций могут уйти на рынок, но маленькие.

- Маленькие - это сколько? 5-10%?

- Какие 5-10%?! Меньше.

- Сейчас вы рассматриваете продажу небольшого пакета акций Qiwi?

- Сейчас конкретно - нет, потому что сейчас я рассматриваю кредит. Могут потребоваться деньги, я рассматриваю кредит. Если с кредитом не получится, тогда мне придется чуть-чуть акций продать.

- Средства вам нужны на личные проекты?

- Да, это частные инвестиции.

- О какой сумме идет речь? Сколько акций Qiwi можете продать, чтобы получить необходимую сумму?

- Несколько процентов.

- В какую сферу вы хотите инвестировать?

- IT, как всегда. Вероятность низкая, что мы продавать акции будем.

- Борис Ким тоже рассматривает возможность продажи части пакета акций Qiwi?

- Нет, Борис точно не будет продавать. Я - может быть, но там речь о нескольких процентах. Может быть, не знаю.

- Вы тогда же сделали заявление, что группа рассматривает разные варианты развития проекта "Совесть". Какие варианты? Продажа рассматривается?

- Речь идет о продаже части портфеля кредитов.

- Кому вы его хотите продать?

- Сейчас идут переговоры с банками.

- Почему решили продать часть портфеля?

- Мы изначально хотели, чтобы "Совесть" была оператором программы. У нас, наверно, нет достаточных средств, капитала для того, чтобы наращивать портфель дальше. До определенного уровня мы его довели, сейчас понятна экономика проекта. На безубыточность он должен выйти в следующем году, в конце первого-второго квартала.

- "Совесть" выйдет на безубыточность и без продажи портфеля?

- Да. Тяжело продать что-то, что приносит убыток. Когда оно начинает приносить прибыль, продать становится существенно легче.

- Когда "Совесть" выйдет на безубыточность, группа будет еще какие-то варианты рассматривать? Или все равно проект останется в периметре Qiwi? Не планируется туда привлекать новых партнеров-инвесторов?

- Пока мы видим, что нет смысла привлекать новых партнеров туда, потому что проект уже выходит на плановые показатели.

- Почему группа все же решила искать покупателей на Рокетбанк? По идее он как раз вписывается в те проекты, в которые вы лично инвестировали (например, "Колайдер").

- Главное слово - лично. Что касается планов группы, то утвержденная стратегия развития Рокетбанка идет вразрез как раз с этими планами. То, что планирует сделать "Рокет", не делал никто. А это, как вы понимаете, немного рискованно. Поэтому совет директоров решил выделить его в отдельную компанию. Это минимизирует риски группы и поможет "Рокету": меньше ограничений, возможность входа сторонних инвесторов.

- Вы сами не хотели бы его продавать?

- Я бы не хотел. Посмотрим. В любом случае, я не хочу продавать его полностью, хочу оставить долю у Qiwi. В общем, не знаю.

- Покупатели сейчас есть?

- Есть фонды, которые готовы выкупить, участвовать, но просто они не такие быстрые. Интерес на рынке, безусловно, есть: уже сейчас мы общаемся с несколькими потенциальными инвесторами.

- О полной продаже группой Рокетбанка речь не идет?

- Нет, не идет.

- Аналитики отмечали, что выбытие Рокетбанка позитивно скажется на финансовом результате группы, а также позволит снизить риски, связанные с банковским бизнесом. Ожидает ли группа такой же эффект от выбытия Рокетбанка?

- Да. На "Рокет" в следующем году нужно потратить около 3,5 млрд рублей. Для Qiwi это существенные деньги с точки зрения P&L (прибылей и убытков - ИФ). Соответственно, финансовый результат Qiwi улучшится со следующего года, если Рокетбанк перестанет быть частью группы. На самом деле, так делали и "Яндекс", и Mail.ru. Мы тоже пытаемся привлечь партнеров.

- Это будет один или несколько партнеров?

- Может быть по-разному. Скорее всего, несколько партнеров будет.

- Была информация, что "Вымпелком" может принять участие в покупке Рокетбанка...

- Я не знаю, откуда это взяли, что именно "Вымпелком". Они обращались, но не только "Вымпелком" - и "МТС" , все обращались, то есть мы смотрим варианты разные, общаемся с большим количеством разных компаний.

- Qiwi по итогам работы за первый и второй квартал выплатила дивиденды в размере $0,28 на одну акцию. Планирует ли группа и в дальнейшем придерживаться примерно такого же уровня выплат? По-прежнему рассчитывает распределять от 65% до 85% скорректированной чистой прибыли за 2019 год?

- Планы по распределению прибыли сохраняются. Каждый раз будет совет директоров решать. Наверно, пока будут более или менее стабильно выплачивать дивиденды, а потом в конце догонять, скорее, по итогам работы за последний квартал.