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В МВД раскрыли суть претензий к экс-гендиректору "Водоканала Санкт-Петербурга"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Бывший гендиректор ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга Евгений Целиков задержан по делу, о причинении предприятию 1,8 млрд рублей ущерба из-за поставок электроэнергии по завышенной цене. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Ранее о задержании Целикова сообщил источник "Интерфакса".

Также задержана директор компании-поставщика электроэнергии, ее отпустили под подписку о невыезде.

Днем ранее петербургский "Водоканал" сообщил, что в компании проходят следственные действия по делу, по которому предприятие признано потерпевшим. "Фонтанка" сообщала об обысках у Целикова, у семьи умершего гендиректора "Водоканала" Феликса Кармазинова, а также у действующих сотрудников предприятия и фирмы-поставщика электроэнергии.

В мае "Водоканал Санкт-Петербурга" расторг контракт с поставщиком электроэнергии ООО "Развитие и инвестиции" и подало иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о взыскании с этой фирмы необоснованного обогащения. в ГУПе заявили, что компания завысила стоимость поставляемое электроэнергии, нарушая условия договора и законы, в результате "Водоканал" за три года переплатил за электричество около 1,8 млрд рублей.

В 2018 году Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга в ходе выборочной проверки установила, что "Водоканал" системно нарушает законы. Гендиректора предприятия Целикова, который руководил ГУПом с 2016 года, после этого отправили в отставку. Материалы проверки КСП передала в правоохранительные органы.

Водоканал Санкт-Петербурга Петербург Развитие и инвестиции Евгений Целиков МВД

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