Песков заявил, что жалоба Украины на пропажу унитазов не повлияет на проведение "нормандского саммита"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что заявление украинской стороны по поводу кражи оборудования и сантехники с возвращенных ей судов, год назад задержанных в районе Керченского пролива, не повлияют на подготовку саммита в "нормандском формате".

"Думаю, что повлиять не могут", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос. "Тем более, что на этот счет уже были даны разъяснения из ФСБ, если я не ошибаюсь", - добавил он.

Накануне командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" - не на ходу, россияне их "угробили". "Россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы ", - сказал Воронченко.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев изучит состояние трех возвращенных Россией кораблей и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

В ответ на эти заявления Центр общественных связей ФСБ в четверг распространил видео передачи украинской стороне двух военных катеров и буксира, согласно которому внутреннее состояние украинских судов в нормальном состоянии, сантехника на них исправна.

На видео запечатлен процесс подписания документов по передаче судов, и представители украинской стороны не выражают недовольство состоянием кораблей. На кадрах также виден белый унитаз, полотенца, на полке лежит стопка аккуратно сложенной военной одежды. "Если за время перехода от берегов Крыма до Очаково украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - отметили в ЦОС ФСБ.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", плывшие из Одессы в Мариуполь. Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и вернуть Украине ее суда.

В России 24 украинских моряков обвинили в незаконном пересечении границы, и они вернулись на родину только 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц.

18 ноября задержанные украинские суда были переданы украинской стороне.