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Россия вернула Украине корабли без оружия и боеприпасов

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российская сторона не вернула Киеву около 30 единиц оружия и боеприпасы, которые изъяли у украинских моряков после инцидента в Керченском проливе. Это вооружение осталось в Москве как вещественные доказательства по делу моряков, рассказал их адвокат Николай Полозов.

Он уточнил, что у военных изъяли в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова.

"Также морякам не вернули изъятые у них сотовые телефоны, флешкарты, электронные накопители. Все это осталось в качестве вещественных доказательств в России", - добавил адвокат.

Корабли остаются вещественными доказательствами, но были переданы украинской стороне на ответственное хранение, объяснил он. Российский УПК запрещает их использовать и ремонтировать.

По его словам, многие моряки жаловались, что им не вернули личные вещи, в том числе нательные кресты и цепочки, изъятые пограничниками. Если это подтвердится, защита будет добиваться, чтобы их вернули.

В ноябре Россия вернула Украине арестованные год назад малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу". Как заявил журналистам командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко, корабли теперь не на ходу и с них сняты "даже плафоны, розетки и унитазы".

В ФСБ эти претензии отвергли. Центр общественных связей спецслужбы распространил видео с подписанием документов о передаче кораблей, на котором украинские представители никаких претензий об их состоянии не высказывают. На видео также показан белый унитаз, полотенца и стопка сложенной военной формы. В ЦОС ФСБ предположили, что сантехнику на кораблях сломали уже украинцы за время перехода от берегов Крыма до Очаково.

Задержанных 24 моряков передали украинской стороне в начале сентября.

ФСБ Украина Николай Полозов Керченский пролив Игорь Воронченко

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