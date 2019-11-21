Захарова задалась вопросом о влиянии сантехники на боеспособность кораблей Украины

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась во влиянии сантехники на боеспособность украинских кораблей.

"Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?" - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Ранее между Украиной и Россией возник спор о комплектности переданных Россией Украине трех кораблей, которые год назад были задержаны российской стороной в ходе инцидента в районе Керченского пролива, - в том числе о наличии там унитазов и розеток.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. В РФ 24 находившихся на них украинских моряков обвинили в незаконном пересечении границы.

В итоге украинские моряки вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц, а суда были возвращены украинской стороне 18 ноября.

20 ноября командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные корабли оказались не на ходу: по его словам, россияне их "угробили" и "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы".

В ответ на это Центр общественных связей ФСБ в четверг распространил видео передачи украинской стороне кораблей, на котором внутреннее состояние судов кажется нормальным, с исправной сантехникой. На кадрах также белый унитаз, полотенца, на полке лежит стопка аккуратно сложенной военной одежды. "Если за время перехода от берегов Крыма до Очаково украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны", - отмечалось в сообщении ЦОС ФСБ.

В свою очередь адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил в четверг "Интерфаксу", что огнестрельное оружие, "в том числе автоматы Калашникова и пистолеты Макарова, а также сотни единиц боеприпасов к артиллеристским установкам, а также радионавигационное оборудование", изъятые у украинских моряков, не были переданы Киеву и остались в Москве в качестве вещественных доказательств по делу. Адвокат также уточнил, что многие моряки жаловались, что им не вернули личные вещи, нательные кресты, цепочки и так далее, изъятые у них пограничниками.

Он отметил, что сами суда продолжают оставаться вещественными доказательствами по делу и переданы Киеву на ответственное хранение. "Согласно УПК РФ, ответственное хранение запрещает какие-либо действия, в том числе ремонт и эксплуатацию имущества до исключения его из числа вещественных доказательств", - пояснил он.