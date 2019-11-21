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Ученые оценили шансы выпущенных косаток выжить на воле

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Выпущенные на волю косатки и белухи из "китовой тюрьмы" смогут выжить в дикой природе, уверены во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Как пояснил секретарь консилиума ученых Вячеслав Бизиков, если косатки вышли в дикие семьи, шансы их выживания и их смертность близки к среднепопуляционной для этого вида. Он уточнил, что шансы выживания среди диких сородичей у них высокие.

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Он уточнил, что ученые проводили выездные экспедиции, благодаря которым не обнаружили погибших животных.

Ученый во время пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" рассказал, что все выпущенные косатки и часть белух были оборудованы спутниковыми метками, хотя они пытаются избавиться от них.

"Все метки работали не долго. На данный момент мы имеем из 10 меток 5 работающих и 5 неработающих. В ходе экспедиционного мониторинга мы поняли, что косатки стараются активно избавиться от меток и поняли, что это является необходимым условием принятия их в семью", - добавил Бизиков.

10 ноября специалисты завершили выпуск последней партии животных, остававшихся в "китовой тюрьме".

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Экологи требуют не оставлять этой темы, настаивая, что отловщики снова могут выловить животных для продажи в Китай.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Приморский край ВНИРО

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