Ученые оценили шансы выпущенных косаток выжить на воле

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Выпущенные на волю косатки и белухи из "китовой тюрьмы" смогут выжить в дикой природе, уверены во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Как пояснил секретарь консилиума ученых Вячеслав Бизиков, если косатки вышли в дикие семьи, шансы их выживания и их смертность близки к среднепопуляционной для этого вида. Он уточнил, что шансы выживания среди диких сородичей у них высокие.

Он уточнил, что ученые проводили выездные экспедиции, благодаря которым не обнаружили погибших животных.

Ученый во время пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса" рассказал, что все выпущенные косатки и часть белух были оборудованы спутниковыми метками, хотя они пытаются избавиться от них.

"Все метки работали не долго. На данный момент мы имеем из 10 меток 5 работающих и 5 неработающих. В ходе экспедиционного мониторинга мы поняли, что косатки стараются активно избавиться от меток и поняли, что это является необходимым условием принятия их в семью", - добавил Бизиков.

10 ноября специалисты завершили выпуск последней партии животных, остававшихся в "китовой тюрьме".

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

Экологи требуют не оставлять этой темы, настаивая, что отловщики снова могут выловить животных для продажи в Китай.