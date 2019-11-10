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Всех животных из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустили на свободу

Всех животных из "китовой тюрьмы" в Приморье выпустили на свободу
Погрузка на судно последних белух из бухты Средней для выпуска в Японском море
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты в воскресенье завершили выпуск последней партии белух, остававшихся в "китовой тюрьме" в Приморском крае, все животные на свободе.

"31 белуху из "китовой тюрьмы" выпустили сегодня в бухте Успения на юге Приморского края. Это был финальный выпуск, в "китовой тюрьме" не осталось животных", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Операция по выпуску последних оставшихся в "китовой тюрьме" 50 белух началась во вторник. Группу из 19 животных выпустили в пятницу с борта научно-исследовательского судна в бухте Успения в районе Лазовского заповедника в Приморье. Оставшуюся 31 белуху выпустили в этой же бухте в воскресенье одновременно с двух судов.

Ученые оценили операцию как успешную. "Несмотря на сложность организации этой уникальной в своем роде работы, благодаря профессионализму, колоссальным усилиям и ответственному отношению всех участников операции все выпуски прошли успешно", - отмечает в пресс-релизе пресс-служба ВНИРО.

За процессом наблюдали представители Greenpeace России. Они подтвердили, что всех животных выпустили.

"Мы смотрели на выпуск белух издалека, наше судно находилось примерно в 500 метрах от места выпуска", - сообщил агентству "Интерфакс" эксперт Greenpeace Оганес Таргулян.

"Мы не можем оценить состояние животных, насколько их поведение соответствует норме. Опять же, нам не дали присутствовать до конца, так как пограничники потребовали, чтобы наше судно покинуло зону выпуска. Объяснили это тем, что у нас нет всех необходимых разрешений", - сказал он, добавив, что у организации нет оснований не доверять представителям пограничной службы РФ.

Освобождать животных из "китовой тюрьмы" начали в конце июня. Их возили машинами и судном к месту вылова в Охотском море. Схему выпуска изменили из-за ухудшения погоды.

В 2018 году в Охотском море выловили около сотни белух и косаток для продажи в китайские океанариумы. 11 косаток и 90 белух поместили в вольеры бухты Средняя в районе города Находка в Приморье, которую зоозащитники назвали "китовой тюрьмой". После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела.

"Китовая тюрьма" в Приморье

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В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.В феврале из вольеров пропала косатка. Зоозащитники заявили, что сбежать из окруженных прочными сетями вольеров практически невозможно, и предположили, что животное погибло или его незаконно вывезли.Отловщики морских животных адаптируют их к дальнейшей работе в океанариумах, несмотря на заявления Минприроды и надзорных органов о необходимости выпустить косаток и белух в естественную среду обитанияВсе сотрудники "китовой тюрьмы" называют себя "тренерами" и открыто говорят, что готовят этих животных "к работе в океанариуме"31 января Южно-Сахалинский городской суд принял к производству иск общественных организаций Сахалина к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору. В нем истцы требуют выпустить косаток и белух из бухты Средней на волю. Вместе с тем, общественники опасаются, что суд будет идти слишком долго, и морским млекопитающим в "китовой тюрьме" за это время может быть нанесен непоправимый вред, часть из них могут погибнуть.Президент РФ Владимир Путин 22 февраля поручил Минприроды совместно с Минсельхозом и заинтересованными научными и общественными организациями до 1 марта 2019 года определить дальнейшую судьбу китов, содержащихся в бухте СреднейВся площадь "китовой тюрьмы" огорожена двумя рядами забора с колючей проволокой
В декабре из "китовой тюрьмы" исчезли три детеныша белух в возрасте до года, которые, по словам экспертов, плохо переносят неволю. Отловщики утверждают, что животные вырвались и уплыли; экологи уверены, что белухи погибли.
Приморский край

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