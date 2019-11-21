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Проверять водителей на наркотики при получении прав начнут с июля 2020 года

Проверять водителей на наркотики при получении прав начнут с июля 2020 года
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Тестирование на наркотики и злоупотребление алкоголем при получении водительских прав введут с июля 2020 года, говорится в новом приказе Минздрава. Его 21 ноября подписала глава ведомства Вероника Скворцова.

Ведомство пообещало дополнительно проанализировать методы тестирования, чтобы расценки на них в регионах были адекватными и проверки оставались бы эффективными.

"Подпункты 8 и 9 пункта 6 порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденного настоящим приказом, в редакции приказа Министерства здравоохранения РФ от 10 сентября 2019 г. №731н, вступают в силу с 1 июля 2020 г." - говорится в документе.

Решение Минздрава о дополнительном обязательном тестировании водителей должно было вступить в силу 22 ноября. В последние дни в соцсетях стали появляться сообщения об очередях в кабинеты для прохождения медкомиссий и фотографии объявлений о том, что с 22 ноября стоимость процедуры вырастет с 5000 до 9000 рублей.

Увеличение стоимости медкомиссии связано с введением дополнительных тестов на злоупотребление алкоголем и употребление наркотиков десяти видов - опиатов, каннабиноидов, фенилалкиламинов, кокаина, метадона, бензодиазепинов, барбитуратов и фенициклидина. До сих пор эти проверки проводились по усмотрению нарколога.

Президент Владимир Путин 21 ноября заявил, что узнал о подорожании справок из СМИ, и назвал это решение "какой-то чушью". По его словам, люди, получающие минимальную зарплату около 11 000 рублей не смогут даже 5000 рублей платить за справку.

После этого Минздрав отложил введение тестирования.

Минздрав Вероника Скворцова Владимир Путин

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