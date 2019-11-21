В Госдуме назвали наглой коммерциализацией цены на новые справки для водителей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что высокие цены на новые медсправки для водителей являются наглой коммерциализацией процесса оформления водительских прав, это недопустимо, считает депутат.

"В предлагавшемся до сегодняшнего дня варианте проведения тестов водителей на алкоголь и наркотики смутило, что есть разные способы определения содержания этих веществ: и аппаратный, и другие. Какой был выбран на местах, наверняка - самый дорогой", - сказал Лысаков в четверг "Интерфаксу".

Парламентарий отметил, что также "смущает разброс цен на новые медсправки по регионам: от двух до семи тысяч рублей". "Одни и те же компоненты используются, оплата труда приблизительно одинаковая. И там, где стоимость две тысячи рублей за медсправку, то это понятно, что она складывается из себестоимости плюс какая-то маржа, а там, где семь тысяч, это наглая, циничная коммерциализация этого процесса, что недопустимо, если мы говорим о здоровье и безопасности", - подчеркнул замглавы комитета.

Он также заявил, что порядок установления цен на новые медсправки для водительских удостоверений и методики тестов на наркотики и алкоголь должны быть урегулированы до июля 2020 года, когда начнет исполняться приказ Минздрава.

Кроме того, парламентарий сообщил, что в четверг он в своем обращении на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева "просил дать поручение разобраться во всех деталях этой проблемы, как это будет делаться, сколько это будет стоить".

К июлю 2020 года, когда согласно новому приказу, опубликованному в четверг, будут вводиться тесты на наркотики и алкоголь при получении водительских прав, следует снять все вопросы по ценообразованию и по методике, и "вводить все это нужно поэтапно, а не "огорошить" людей", сказал депутат.

"Будем надеяться, что все-таки с умом подойдут к этой теме. К июлю должны отрегулировать все эти вопросы, которые сегодня задают. А пока нормативно-правовая база Минздрава хромает", - сказал Лысаков.

По его мнению, "двойное толкование методик и полная свобода цен недопустимы; у нас свыше 50 миллионов водителей, нельзя в таком социальном "котле" поднимать давление, это очевидно для разумных людей".

В целом необходимость предлагаемых дополнительных мер очевидна, считает Лысаков: "нам надо отсечь наркоманов, тех, кто употребляют запрещенные вещества и здесь вектор движения правильный".

Также он обратил внимание, что проверки на употребление алкоголя при выдаче справок нацелены на выявление злоупотребляющих спиртным граждан. "Если человек выпивает бокал вина или 50 грамм каждый день, то это не будет критично. Но если он в день через день по поллитра то, конечно, тогда это покажет соответствующий результат", - сказал парламентарий.

Резонанс вокруг новых справок для водителей

Ранее в четверг Минздрав РФ опубликовал приказ, согласно которому тесты на наркотики и алкоголь будут проводиться при получении водительских прав с июля 2020 года, а не с 22 ноября 2019, как планировалось ранее.

Ранее в соцсетях появились многочисленные фотографии объявлений, висящих у кабинетов прохождения медкомиссий на водительское удостоверение, в которых говорится, что с 22 ноября стоимость данной процедуры увеличивается до 5-9 тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин назвал увеличение стоимости прохождения медкомиссии "чушью", отметив, что сам узнал об этом из СМИ. "У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да ещё и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое", - сказал глава государства, призвав вводить новые тесты для получения прав "как-то с умом, поэтапно хотя бы".

Позднее в четверг стало известно, что директор Национального научного центра наркологии - филиала Центра имени Сербского Татьяна Клименко подала заявление об увольнении по собственному желанию. Клименко ранее поддержала новый порядок прохождения осмотра у нарколога при получении водительского удостоверения, раскритикованным Путиным.