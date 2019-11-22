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Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину

Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
Фото: Reuters

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.

"Суд вынес определение об отказе в принятии административного искового заявления НО "Фонд борьбы с коррупцией", Албурова Г.В., Богомоловой А.В., Высочиной М.А., Гимади В.И. и других истцов о признании незаконным действий (бездействия) президента РФ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Она пояснила, что согласно приведенным в решении суда положениям Конституции РФ, требования не могут быть предъявлены к президенту РФ в рамках административного судопроизводства. Таким образом, отметили в суде, "административное исковое заявление не подлежит принятию, так как принятие этого заявления нарушает основные принципы разделения властей на территории РФ".

Отказ принять иск может быть обжалован в Мосгорсуд.

В РоссииПесков отказался комментировать иск ФБК к ПутинуЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что ФБК подал иск к Путину, в котором заявитель "просит признать его виновным в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав граждан", а эти права, по мнению фонда, нарушаются Следственным комитетом при расследовании дела об отмывании крупной суммы денег через ФБК. В качестве истца выступает ФБК и 14 его сотрудников, в том числе и основатель фонда Алексей Навальный.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел преждевременным комментировать информацию по иску. "Мы не знаем решения суда на этот счет. Документы поданы, суд будет рассматривать. Здесь в данном случае никакой позиции по этому иску у нас нет, - сказал Песков журналистам в четверг. - Если этот иск каким-то образом обоснован, если он будет принят к рассмотрению, - там уже юристы будут смотреть, сейчас говорить не о чем".

Дело ФБК

3 августа СКР возбудил уголовное дело, касающееся финансирования ФБК. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники организации легализовали около 1 млрд рублей, полученных от других лиц преступным путем. Эти деньги использовались для работы ФБК. Однако в итоге в материалах уголовного дела, с которыми знакомился "Интерфакс", речь идет о сумме порядка 75,5 млн рублей. У ряда активистов заблокировали счета на 75 миллионов рублей.

12 сентября СК провел обыски в штабах Навального и у сотрудников ФБК более чем по 200 адресам.

ФБК Владимир Путин

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