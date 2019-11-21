Песков отказался комментировать иск ФБК к Путину

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - У Кремля нет никакой позиции по административному иску Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к президенту Владимиру Путину, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы не знаем решения суда на этот счет. Документы поданы, суд будет рассматривать", - сказал он.

На вопрос, возможно ли присутствие президента в суде, он ответил, что этот вопрос решат юристы, если иск будет принят к рассмотрению. Пока, по его словам, говорить пока не о чем.

Навальный 21 ноября сообщил, что ФБК подал в Тверской суд иск к Путину. Фонд и 14 его представителей попросили суд признать президента виновным в уклонении от своих конституционных обязанностей по защите прав граждан в связи с действиями по уголовному делу об отмывании через ФБК. Они также просят обязать Путина обеспечить соблюдение их прав.

СКР 3 августа возбудил уголовное дело об отмывании через ФБК около 1 млрд рублей, полученных преступным путем. В связи с расследованием у фонда заморозили счета, в регионах прошло несколько серий одновременных обысков у действующих и бывших активистов штабов Навального и их родственников. По сведениям "Интерфакса", в материалах уголовного дела пока речь идет о 75,5 млн рублей. У некоторых активистов на счетах следователи заблокировали крупные суммы, о чем упоминается в иске.

Истцы также упоминают о смерти бабушки активиста штаба Навального в Воронеже, которая перенесла инфаркт после обыска и изъятия у нее планшета.

Среди заявителей иска сам Навальный, его пресс-секретарь Кира Ярмыш, директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь.