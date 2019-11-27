В Карелии назвали причину массовой гибели птиц в городе, где выпал желтый снег

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты не нашли взаимосвязи между массовой гибелью птиц вблизи Сегежского Целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Карелии и работой предприятия, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Причина смерти птиц - остановка сердца. По предположениям специалистов, птицы отравились хлоридом натрия - это основной компонент обычной поваренной соли; вероятно, он содержался в антигололедных реагентах", - написал Парфенчиков в среду на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Вместе с тем, он добавил, что, по предварительным результатам Росприроднадзора, на содорегенерационных котлах ЦБК зафиксировано превышение выбросов сероводорода, бензапирена и метилмеркаптана. "Анализ результатов замеров еще не завершен", - добавил Парфенчиков.

20 ноября в Минприроды Карелии сообщили, что патологоанатомическое обследование погибших птиц показало повышенное содержание поваренной соли в их печени. Россельхознадзор Карелии выявил у погибших в Сегеже птиц ДНК возбудителя орнитоза.

Ранее жители Сегежи рассказывали, что 15 ноября в городе выпал желтый снег и массово гибли птицы. 19 ноября пресс-служба администрации Сегежи сообщила, что в воздухе и воде не обнаружено превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Свои исследования с тем же результатом провели на градообразующем предприятии города - Сегежском ЦБК. Исследования республиканского центра ветеринарии и консультирования не выявили признаков птичьего гриппа у погибших птиц.