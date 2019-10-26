Самолет с Бутиной на борту прилетел из Майами в Москву
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Бутина, депортированная из США, в субботу днем прилетела на рейсовом самолете "Аэрофлота" из Майами в московский аэропорт "Шереметьево".
В аэропорту встречи с россиянкой ожидают несколько десятков журналистов.
25 октября Бутину освободили из тюрьмы в США и передали сотрудникам иммиграционной и таможенной службы. Там она находилась в ожидании депортации.
После депортации россиянка не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.
Дело Марии Бутиной
Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".
По версии следствия, Бутина, как минимум, с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США. В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.
26 апреля 2019 года суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России. При этом ей зачли в срок девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании вердикта суда.