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Самолет с Бутиной на борту прилетел из Майами в Москву

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Бутина, депортированная из США, в субботу днем прилетела на рейсовом самолете "Аэрофлота" из Майами в московский аэропорт "Шереметьево".

В аэропорту встречи с россиянкой ожидают несколько десятков журналистов.

25 октября Бутину освободили из тюрьмы в США и передали сотрудникам иммиграционной и таможенной службы. Там она находилась в ожидании депортации.

После депортации россиянка не сможет в течение десяти лет обращаться за разрешением на въезд в США.

Дело Марии Бутиной

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в университете в Вашингтоне до весны 2018 года. Она была арестована 15 июля 2018 года. Минюст США предъявил ей обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина, как минимум, с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США. В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой.

26 апреля 2019 года суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России. При этом ей зачли в срок девять месяцев, проведенных в заключении в ожидании вердикта суда.

США Мария Бутина Шереметьево

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