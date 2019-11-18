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Бутиной предложили работу в международном комитете Госдумы

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Освобожденная из американской тюрьмы Мария Бутина получила предложение работать в комитете Госдумы по международным делам, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

"Мне стало известно, что вам поступило предложение от (председателя международного комитета Госдумы) Леонида Эдуардовича Слуцкого прийти работать в Госдуму, в комитет вместе с ним", - сказала Москалькова в понедельник на встрече с Бутиной.

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Она отметила, что знает Слуцкого многие годы, и думает, что "это очень хорошее, интересное предложение и с точки зрения собственного профессионального опыта, и с профессиональной позиции". "Он удивительно энергичный, интересный, профессиональный человек. Уверена, сможете найти с ним новые интересные формы работы", - сказала Москалькова.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина въехала в США по студенческой визе, поскольку училась в Американском университете в Вашингтоне до весны 2018 года. 29-летнюю россиянку арестовали 15 июля 2018 года, и Минюст США предъявил ей обвинения в преступном сговоре для работы в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

По версии следствия, Бутина, как минимум, с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу РФ, действовала в качестве агента российского чиновника и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

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В конце 2018 года Бутина признала вину в нарушении закона США об иноагентах и пошла на сделку с прокуратурой. На слушаниях в суде она пояснила, что действовала под руководством российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

26 апреля текущего года суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом Бутиной зачли девять месяцев, проведенные в заключении в ожидании решения суда.

Осенью Бутина была депортирована из США после отбытия тюремного срока. После депортации она десять лет не сможет обращаться за разрешением на въезд в США.

Мария Бутина Госдума Татьяна Москалькова

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