МИД РФ насчитал шесть тысяч россиян в зарубежных тюрьмах

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Около 6 тысяч россиян в настоящее время находятся в пенитенциарных учреждениях за пределами страны, большинство по обвинениям в бытовых преступлениях, сообщил начальник отдела консульского департамента МИД РФ Руслан Голубовский.

Такое заявление дипломат сделал на заседании "круглого стола" в Госдуме в пятницу, на котором обсуждалось создание механизма защиты россиян, задерживаемых за границей. "Спектр обвинений, которые выдвигаются против российских граждан, весьма широк, часть из них, однозначно, имеет политическую подоплёку - как в делах (Марии - ИФ) Бутиной и (Кирилла - ИФ) Вышинского", - сказал Голубовский.

При этом представитель МИД РФ подчеркнул, что подавляющее большинство осужденных за рубежом граждан РФ находятся в странах, где имеются больший российские диаспоры. По словам Голубовского, "преступления, совершенные там, имеют зачастую бытовой характер". Эта последняя категория россиян также рассчитывает и нуждается в поддержке со стороны РФ, отметил он.

Ранее в пятницу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала составить полный список россиян, которые находятся за границей в местах лишения свободы и которым нужна помощь. Она сказала это журналистам.

По ее мнению, создать такой реестр можно при омбудсмене или при МИД. Финансировать помощь согражданам, попавших за решетку, можно только добровольно, добавила она. Для этих целей уже существует Фонд поддержки соотечественников, обратила внимание Москалькова.

Когда такой реестр будет составлен, россияне, попавшие в трудную жизненную ситуацию за рубежом, смогут попросить о помощи и через адвоката попасть в этот список, добавила омбудсмен.

Дело Бутиной

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина была арестована в США 15 июля 2018 года. Ей предъявили обвинения в преступном сговоре для работы в Соединенных Штатах "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора".

26 апреля 2019 года суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом Бутиной зачли девять месяцев, проведенные в заключении в ожидании решения суда. Осенью россиянка была депортирована из США после отбытия тюремного срока. После депортации она десять лет не сможет обращаться за разрешением на въезд в Штаты.

Дело Вышинского

Гражданин РФ и Украины Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Ему объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

В августе 2019 года суд Киев освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. Журналиста сразу же отпустили из-под стражи. В сентябре Вышинский вернулся в Россию в рамках обмена удерживаемых лиц между Москвой и Киевом.