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Экс-начальника колонии Петрозаводска после избиения осужденного перевели на другую должность

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Бывший начальник исправительной колонии №9 в Петрозаводске Иван Савельев после возбуждения уголовного дела о превышении полномочий и публикации СМИ о пытках осужденных переведен на другое место работы, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УФСИН.

"В настоящее время майор внутренней службы Савельев И.В. является временно исполняющим обязанности начальника ФКЛПУ РБ-2 (Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение Республиканская больница №2, Медвежьегорск) УФСИН по республике Карелия", - говорится в ответе ведомства на запрос "Интерфакса".

В пресс-службе не уточнили причину перевода Савельева на другое место работы, а также то, кто сейчас исполняет его обязанности.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на заключенных о нескольких случаях избиений, пыток и вымогательств в петрозаводской колонии №9 с 2013 по 2019 годы, в том числе приведших к летальному исходу. Савельев обратился в следственные органы с просьбой возбудить уголовное дело против автора статьи и одного из осужденных, так как счел информацию в публикации клеветой. В возбуждении дела ему отказали.

Кроме того, в телеграм-каналах распространилось видео, на котором в кабинет колонии №9 сотрудники в форме заводят заключенного и бьют его по голове и телу. По данным авторов телеграм-каналов, одним из этих сотрудников был начальник колонии Савельев.

Следствие возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий, собственную проверку 25 сентября начало и УФСИН Карелии.

Замглавы ФСИН Валерий Максименко сообщал "Интерфаксу", что ведомство будет добиваться привлечения Савельева к уголовной ответственности после появления видеокадров избиения им осужденного.

Петрозаводск ФСИН Иван Савельев

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