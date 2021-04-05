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Прокуратура отправила на дорасследование дело экс-начальника карельской ИК-9

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу бывшего начальника петрозаводской исправительной колонии №9 Ивана Савельева, обвиняемого в превышении полномочий по отношению к осужденным. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Шогин в понедельник.

Уголовное дело отправлено на дорасследование.

"Прокуратура аргументирует это решение тем, что не представлено доказательство виновности. Эксперт-видеотехник (при рассмотрении видеозаписи с избиением - ИФ) указал, что невозможно определить, кто на этой видеозаписи", - сказал Шогин.

По его словам, экспертиза проводилась в лаборатории при ГУВД Санкт-Петербурга.

В 2019 году в СМИ появились сообщения со ссылкой на заключенных о нескольких случаях избиений, пыток и вымогательств в петрозаводской колонии с 2013 по 2019 годы, в том числе приведших к летальному исходу. В нескольких телеграм-каналах было распространено видео, на котором в один из кабинетов этой колонии сотрудники в форме заводят заключенного и наносят ему удары по голове и телу. По данным авторов телеграм-каналов, одним из сотрудников является начальник учреждения Савельев. После публикации видеозаписи следствие возбудило уголовное дело о превышении должностных полномочий (по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ).

Прокуратура Карелии по итогам проверки заявляла, что работники петрозаводской колонии применили силу к осужденному в целях пресечения суицида.

В 2019 году Савельев был переведен на другое место работы – он временно исполнял обязанности начальника Федерального казенного лечебно-профилактического учреждения Республиканская больница №2 в Медвежьегорске.

В отношении Савельева и его бывшего заместителя возбудили дело по пункту "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия). Сначала Савельева заключили под стражу, но позже смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.

В исправительной колонии №9 содержат осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Карелия Петрозаводск Иван Савельев

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