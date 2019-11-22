Вуз в Петербурге оштрафовали на полмиллиона рублей за обрушение в корпусе

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение о штрафе в 500 тысяч рублей Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) за частичное обрушение перекрытий и кровли, произошедшее в феврале в одном из корпусов, сообщила пресс-служба комитета Северной столицы по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в пятницу.

Как отмечают в комитете, обрушение произошло во время ремонта. При этом заявление о проведении комплексного обследования объекта культурного наследия, коим является корпус, где произошел инцидент, до обрушения, 16 февраля, от университета не поступало.

Как сообщалось, летом 2019 по иску комитета суд обязал ИТМО провести реставрацию пострадавшего корпуса. Суд обязал вуз в течение шести месяцев с даты вступления решения в законную силу провести противоаварийные работы по защите корпуса университета, расположенного по улице Ломоносова, 9А, а также до 11 октября 2021 года провести реставрацию здания.

Кроме того, судом установлена судебная неустойка в размере 50 тысяч рублей за каждый случай неисполнения решения суда в установленный срок, а в случае дальнейшего неисполнения решения суда - в размере 100 тысяч рублей в месяц по каждому требованию.

Как сообщалось, 16 февраля в университете ИТМО произошло обрушение перекрытий в корпусе по улице Ломоносова, 9А (объект культурного наследия регионального значения "Здание Коммерческого училища (с оградой)"). Часть сотрудников и студентов покинули здание самостоятельно, порядка 20 человек эвакуировали из корпуса спасатели. Никто не пострадал.

По данным вуза, во время обрушения в здании велись ремонтные работы. По факту обрушения было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ".