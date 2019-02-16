Ректор петербургского вуза заявил, что в момент обрушения шел "косметический ремонт"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В здании петербургского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) шел косметический ремонт, сообщил "Интерфаксу" ректор вуза Владимир Васильев.

"Да, в этот момент в здании работали подрядчики, они делали косметический ремонт. Говорить о причинах (обрушения - ИФ) пока тяжело", - отметил он.

Он добавил, что все находившиеся в здании ИТМО успели покинуть его до обрушения.

"У нас по субботам проходят занятия. В этот момент шли занятия. Когда услышали треск, то начали выводить всех из здания: сотрудников, преподавателей, студентов. У нас это отработано. Всех вывели", - сказал Васильев.

МЧС подтверждает, что людей под завалами в здании петербургского университета ИТМО, где обрушились перекрытия, по предварительной информации, нет.

В субботу вечером МЧС получило сигнал об обрушении перекрытий в здании на улице Ломоносова, 9. Очевидцы в соцсетях сообщали, что во втором корпусе универчитета ИТМО обрушилась крыша на пятом этаже.