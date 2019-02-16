Уголовное дело возбуждено после обрушения в петербургском вузе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело о нарушениях правил безопасности при ведении строительных работ после обрушения в корпусе петербургского университета ИТМО.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытий в ремонтируемом корпусе одного из высших образовательных учреждений, по признакам преступления, предусмотренного ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", - сообщает пресс-служба СК РФ.

На месте происшествия работают спасательные службы, а также следователи и криминалисты во главе с руководителем ГСУ СКР по Петербургу.

"В рамках расследования уголовного дела следствием будут установлены все причины и условия, повлекшие обрушение перекрытий. Следователи изучат техническую документацию и порядок соблюдения правил безопасности при ведении строительных работ в учебном заведении", - отмечает ведомство.

По последним данным, в результате обрушения кровли и перекрытий в корпусе университета ИТМО погибших нет. Сведения о пострадавших также не поступали.

МЧС продолжает эвакуировать людей. "81 человека эвакуировали, продолжается эвакуация четырех человек, троих студентов и одного преподавателя", - сказали в ведомстве.