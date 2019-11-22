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Профильный комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон о гражданах-иноагентах

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству рекомендовал сенаторам одобрить закон о физлицах-иностранных агентах в понедельник 25 ноября.

Поправка вошла в законопроект о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов. Госдума одобрила его в третьем чтении 21 ноября. Законодательную инициативу раскритиковали блогеры и правоведы.

Закон позволяет признать иноагентом "физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учрежденным иностранным СМИ-иноагентом, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов".

Это будет возможно, если такой человек получает деньги или имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, от иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, российских юридических лиц, учреждённых иностранными СМИ - иноагентами, российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников, или от российских юридических лиц, учреждённых такими иностранными СМИ.

Также закон обязывает СМИ-иноагенты в течение месяца со дня включения в соответствующий реестр учреждать российское юрлицо. Уже признанные иноагентами СМИ - их пока десять - должны будут создать российские юрлица до 1 февраля 2020 года.

Определять, является ли физлицо иностранным агентом, будут МИД и Минюст.

Совет Федерации Госдума МИД Минюст

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