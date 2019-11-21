Депутаты разрешили признавать граждан иноагентами

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который разрешает признавать иностранными агентами физических лиц, которые распространяют контент СМИ-иноагентов или участвуют в его создании. Ранее в Думе и Совете Федерации обещали, что закон будет действовать избирательно и не затронет всех блогеров.

Закон позволяет признать иноагентом "физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учреждённым иностранным СМИ-иноагентом, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов".

Это будет возможно, если такой человек получает деньги или имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, от иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, российских юридических лиц, учреждённых иностранными СМИ - иноагентами, российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников, или от российских юридических лиц, учреждённых такими иностранными СМИ.

Также закон обязывает СМИ-иноагенты в течение месяца со дня включения в соответствующий реестр учреждать российское юрлицо.

Определять, является ли физлицо иностранным агентом, будут МИД и Минюст.

Десять СМИ, которые уже признаны иностранными агентами, будут обязаны создать российское юрлицо до 1 февраля 2020 года. Свои публикации они будут должны сопровождать указанием, что контент создан иностранным агентом.

Сейчас закон о СМИ разрешает признать СМИ-иноагентом юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранную структуру без образования юридического лица, "распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы".

Ранее председатель думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин объяснял, что новы закон не будет иметь прямого действия, но сотрудники таких средств массовой информации могут стать иноагентами.

"То есть это не норма прямого действия, то есть это не значит, что если он сотрудничает с иностранным СМИ и получает от них деньги, то автоматически становится иностранным агентом. Это означает, что он может быть признан иностранным агентом", - говорил он.

По словам Левина, каждое конкретное решение МИД и Минюст будут принимать совместно.

На замечание о том, что все сотрудники СМИ, признанного в России иноагентом, получают зарплату, то есть "финансирование", Левин ответил, что "это не означает, что они все автоматически становятся иностранными агентами". По его словам, это возможно, если человек пишет на общественно-политические темы, если же он освещает события культуры, спорта или музыки, риск стать иноагентом для него минимален.

"Если есть иностранный ресурс, который поручает журналисту или тому или иному блогеру сделать материал для него, и этот человек готовит такой материал и получает за это деньги - в этом случае существует возможность (признания человека иностранным агентом. - ИФ.). Опять-таки - не обязанность", - говорил Левин.

Штраф для СМИ-иноагентов, нарушающих прописанные для них правила, может составить до 5 млн рублей, следует из поправок в КоАП, внесенных в Госдуму. Если поправки будут приняты, положение о штрафах будет действовать с 1 февраля 2020 года.

Минюст признал СМИ-иноагентами "Голос Америки", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирскую службу Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии".