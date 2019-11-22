Капремонт киностудии Горького оценили в 4 млрд рублей

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - На капитальный ремонт киностудии имени Горького понадобится более 4 млрд рублей, на срочный ремонт, который планируется начать весной 2020 года нужно более 1 млрд рублей, сообщила в пятницу журналистам генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

"Первоочередная задача - найти финансирование на ремонт имущественного комплекса, поскольку более или менее удовлетворительное состояние на данный момент только у этажа топ-менеджмента Киностудии и этажа со съемочными павильонами (...) По самым скромным оценкам, комплексный некапитальный ремонт имущественного комплекса, расположенного на площадке по адресу ул. Сергея Эйзенштейна, дом 8, будет стоить чуть больше 1 млрд рублей. Превращение же здания на ВДНХ в современный студийный комплекс обойдётся более 4 млрд рублей", - сказал Слащева, отметив, что капитальный ремонт студии планируется начать через три года, срочный - весной 2020.

По ее словам, данная сумма рассчитана только на основное здание. Часть средств на ремонт планируется получить от продажи непрофильного актива, однако киностудия рассчитывает на госфинансирование.

"Средства сейчас мы можем получить только за счет поддержки государства или от продажи непрофильных активов, которая осуществлялась согласно долгосрочной программе развития, принятой в 2015 году и фактически не исполнявшейся. Сейчас эти продажи остановлены", - добавила гендиректор киностудии.

Она также уточнила, что основной доход студии в последние годы был только от арендаторов.

"От профильной деятельности - продажи прав на кинофильмы - студия получала менее 4% от общего дохода, при этом 55% средств поступало от аренды студийного комплекса и оказания услуг по кинопроизводству, еще 40% - от аренды офисных помещений. Есть много договоров аренды, заключенных на странных, необоснованных для студии условиях, которые будут пересматриваться. Часть помещений занимала компания "КиноАтис", которая съехала сразу после ухода с позиции Зернова (прежний гендиректор киностудии Сергей Зернов - ИФ). Контракт с ней вызывает вопросы, поскольку компания не платила за аренду за все время своего присутствия", - добавила Слащева.

Также гендиректор студии рассказала о планах в течение полугода пересмотреть вопрос с правами на "золотую коллекцию" киностудии, так как права не находятся в собственности студии.

"Мы планируем пересмотреть все договора, сделать нормальный реестр, как на все арендные сервисы, так и на собственно управление правами. Надеюсь, за шесть-восемь месяцев мы сможем со всем этим разобраться и начнем монетизировать более эффективно как имущественный комплекс, так и начнем управлять собственными правами", - сказала Слащева, отметив, что права на фильмы в данный момент не находятся в собственности студии.

В начале октября председатель киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева была назначена на пять лет генеральным директором киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького.

Предыдущий генеральный директор Сергей Зернов в середине сентября 2019 года подал заявление об отставке. Как уточнил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский, Совет директоров киностудии признал работу Зернова неудовлетворительной.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького - одна из крупнейших и старейших в России. На ней выпущены десятки фильмов, составивших классику советского кино: "Тихий дон", "А зори здесь тихие", "Три тополя на Плющихе", "Мне двадцать лет", "Когда деревья были большими", "Живет такой парень", "Офицеры", "Комиссар", "Вам и не снилось", "Маленькая Вера".

Последний проект студии - фильм "Чужими глазами" Дарьи Жук.

Студии принадлежит 3,4 га земли на севере Москвы и в других частях города, съемочные павильоны и телестудия. Она сама выпускает художественные, документальные и мультипликационные фильмы, а также помогает другим создателям кино и сериалов.