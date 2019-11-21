Мединский назвал причину увольнения директора киностудии Горького

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Сергей Зверев был уволен в сентябре с должности гендиректора киностудии имени Горького, поскольку новый совет директоров признал его работу неудовлетворительной, сообщил министр культуры Владимир Мединский. Ранее "Ведомости" сообщали, что работой Зверева был недоволен сам Мединский.

Министр напомнил, что гендиректор "был отправлен в отставку в установленной законом процедуре".

19 ноября Мединский посетил заседание нового совета директоров, осмотрел киностудию и убедился, что она находится в запущенном состоянии. Он добавил, что за последние годы компания не выпустила ни одного детского и юношеского фильма, успешного в прокате.

"Если бы все-таки реализовался проект по съемкам фильма "Шантарам", там можно было бы без декораций снимать. Там и статистов довольно много проживает без определенного места жительства, никто не знает, кто они и откуда", - поделился он.

Министр признал, что в этом есть и вина Минкультуры: "Надо было раньше вмешаться".

Он пообещал навести в студии порядок, и отметил эффективную работу нового менеджмента, который провел "глубокий аудит состояния дел".

Зернов середине сентября ушел в отставку. В октябре гендиректором киностудии стала глава "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького - одна из крупнейших и старейших в России. Ей принадлежит 3,4 га земли на севере Москвы и в других частях города, съемочные павильоны и телестудия. Последний проект студии - фильм "Чужими глазами" Дарьи Жук.