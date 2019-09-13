"Ведомости" узнали об отставке главы студии имени Горького из-за разногласий с Мединским

Министр был недоволен пробуксовкой инвестпрограммы компании и срывом сроков сдачи картин с господдержкой

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор киностудии имени Горького Сергей Зернов ушел в отставку после двадцати лет работы в должности, пишут "Ведомости" со ссылкой на профильного чиновника и источник в другой кинокомпании. По их данным, работой Зернова был недоволен министр культуры Владимир Мединский.

Зернов ушел по соглашению сторон, сказали собеседники издания. Представитель министерства подтвердил увольнение гендиректора студии, но отказался назвать его причины.

В мае 2019 года у студии сменился совет директоров, который возглавил статс-секретарь "Норникеля", бывший руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков и в который вошли заместитель Мединского Павел Степанов и предправления "Союзмультфильма" Юлиана Слащева. Совет также недоволен работой Зернова, знают собеседники газеты.

Претензии к нему связаны с тем, что мощности студии нужно срочно модернизировать, а инвестиционная программа компании не исполняется. Затянулась продажу непрофильных объектов, за которые планировалось выручить 4 млрд рублей. Средства должны пойти на модернизацию. В частности, студия должна продать две автобазы, пионерлагерь в Подмосковье и участки в Москве и Петербурге.

По словам знакомого Зернова, гендиректор считал, что делал все возможное в непростых условиях и с минимальной поддержкой со стороны государства, однако Мединский полагал, что было сделано мало и руководство студии должно было быть активнее.

Также министерство и совет директоров недовольны нарушением сроков производств картин, получивших госфинансирование. По словам одного из источников, в первую очередь речь идет о полнометражном мультфильме "Суворов".

Его начали снимать в 2013 году, сроки его выпуска несколько раз переносились с 2016 года на 2020 год, бюджет ленты вырос до 300 млн рублей. "Суворова" должен был снять "Союзмультфильм". Из-за недостатка производственных мощностей компания передала его в субподряд студии Горького. Новый исполнитель изменил сценарий, мультфильм пришлось переделывать, из-за этого его выход в прокат пришлось отложить, сказал представитель "Союзмультфильма".

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького – одна из крупнейших и старейших в России. Ей принадлежит 3,4 га земли на севере Москвы и в других частях города, съемочные павильоны и телестудия. Она сама выпускает художественные, документальные и мультипликационные фильмы, а также помогает другим создателям кино и сериалов. Последний проект студии - фильм "Чужими глазами" Дарьи Жук.