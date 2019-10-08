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Юлиана Слащева стала гендиректором киностудии имени Горького

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Председатель киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева назначена на 5 лет генеральным директором киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства культуры РФ во вторник.

Ранее сообщалось, что Слащева назначена временно исполняющим обязанности гендиректора киностудии имени Горького. По информации анимационной студии, она также продолжит занимать пост председателя правления киностудии "Союзмультфильм".

Юлиана Слащева Союзмультфильм Киностудия имени Горького

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