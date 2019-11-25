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В Москве приостановлена работа подворья Александрийской церкви из-за ситуации с ПЦУ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приостановил работу Александрийского подворья в российской столице.

Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник секретарь Отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук.

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По его словам, окончательное решение о перспективах работы подворья Александрийской церкви предположительно примет Синод, который соберется в Москве в конце декабря.

Как сообщалось, в начале ноября патриарх Александрийский Феодор, "второй по чести" после Константинопольского среди предстоятелей поместных Православных церквей, признал неканоническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Сразу после этого в Московском патриархате заявили о невозможности дальнейшего поминовения имени патриарха Феодора, что на языке церковной дипломатии означает фактический разрыв общения.

Ранее в ноябре также сообщалось, что Феодор получил письмо с фрагментом фрески "Поцелуй Иуды". В письме самого Феодора называли Иудой, а главу ПЦУ Епифания - ракольником.

Патриарх Кирилл Патриарх Феодор РПЦ Александрийская церковь ПЦУ

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