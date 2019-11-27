Александрийский патриарх назвал главу ПЦУ "дорогим и желанным братом"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Александрийский патриарх Феодор обратился с письмом к Епифанию Думенко, лидеру непризнанной Московским патриархатом Православной церкви Украины (ПЦУ), назвав его "весьма дорогим и желанным братом и сослужителем нашего Смирения".

В послании, которое цитирует сайт ПЦУ, глава Александрийской церкви "крепко лобызает и с большим удовольствием празднично поздравляет" Епифания с избранием.

"С большим удовольствием получил братские письма вашего любимого блаженства, из которых мы узнали об избрании и интронизации на знаменитом Троне Церкви Киевской и всей Украины, только что приобретшей автокефалию", - пишет патриарх Феодор спустя без малого год после избрания Епифания главой ПЦУ.

Александрийский патриарх выражает "всей душой" свое одобрение этого избрания, упоминает о "жертвенном сердце" главы ПЦУ и поздравляет Епифания "с обрадованным сердцем и поцелуем во Христе".

Как сообщалось, около двух недель назад широкое распространение в интернете получил коллаж на тему поцелуев Александрийского патриарха, которые художник сравнил с поцелуями Иуды. Этот коллаж был вручен и самому патриарху после литургии на Кипре, где он впервые помянул главу ПЦУ: в конверте были письма с изображением братского приветствия Феодора и Киевского митрополита Онуфрия год назад и фрагмента фрески "Поцелуй Иуды", а также текст: "Онуфрий - митрополит, Епифаний - раскольник, Феодор - Иуда".

В начале ноября патриарх Александрийский Феодор признал неканоническую ПЦУ. Сразу после этого в Московском патриархате заявили о невозможности дальнейшего поминовения имени патриарха Феодора, что на языке церковной дипломатии означает фактический разрыв общения. 25 ноября стало известно, что патриарх Кирилл приостановил работу подворья Александрийской церкви в Москве.

Александрийский патриарх - "второй по чести" после Константинопольского среди предстоятелей поместных Православных церквей. До недавних пор патриарх Феодор был известен как один из главных защитников канонического православия на Украине.

ПЦУ была создана в декабре 2018 года при содействии Константинопольского патриархата и тогдашнего руководства Украины во главе с президентом Петром Порошенко.