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Главу Международного "Мемориала" оштрафовали еще на 100 тысяч рублей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правления Международного "Мемориала" Ян Рачинский оштрафован еще на 100 тысяч рублей, сообщили в организации.

В организации пояснили, что судья Тверского суда Москвы Мария Сизинцева назначила этот штраф за отсутствие маркировки "иностранного агента" в Twitter-аккаунте "Мемориала".

Всего на Международный "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" Роскомнадзор составил 20 протоколов. По семи из них заседания суда, включая прошедшее в понедельник, уже состоялись. Сумма назначенных штрафов составила 1,5 млн рублей.

В понедельник суд рассмотрит еще два протокола в отношении Рачинского, сообщает "Мемориал".

Мемориал Ян Рачинский

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