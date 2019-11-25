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Глава Международного "Мемориала" оштрафован еще на 200 тыс. рублей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правления Международного "Мемориала" Ян Рачинский оштрафован еще на 200 тысяч рублей, сообщили в организации.

"Судья Тверского районного суда Алексей Криворучко оштрафовал председателя правления Международного Мемориала Яна Збигневича Рачинского на 200 тыс. рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" в Instagram-аккаунте и на сайте "Это прямо здесь", - сообщает пресс-служба организации в понедельник.

Всего на Международный "Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал", а также их председателей Роскомнадзор составил 20 протоколов. По 8 из них, включая три прошедших в понедельник (одно прошло днем, Рачинский также был оштрафован на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки в твиттере организации), суд уже состоялся. Общая сумма назначенных штрафов составила 1,7 млн рублей.

22 октября Тверской суд Москвы оштрафовал международный "Мемориал" на 300 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах, а также Рачинского еще на 100 тысяч за это нарушение.

1 ноября Международный "Мемориал" вслед за правозащитным центром "Мемориал" был оштрафован на 300 тысяч рублей за несоблюдение закона об иноагентах.

6 ноября Международный "Мемориал" был оштрафован на 300 тысяч рублей за несоблюдение требований закона об иноагентах, а председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов - на 100 тысяч рублей.

25 ноября Рачинский был оштрафован еще на 100 тысяч рублей, сообщили в организации.

Мемориал Ян Рачинский

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