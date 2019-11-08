РКН с начала года составил 20 протоколов против двух "Мемориалов" за отсутствие маркировки иноагента

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор с начала этого года составил 20 протоколов в отношении международного "Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" за отсутствие маркировки "иностранный агент" на публикациях организаций, сообщили в пятницу в ведомстве в ответ на запрос "Интерфакса".

По данным пресс-службы, из-за несоблюдения требований закона об НКО Роскомнадзор с начала 2019 года составил по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ: 14 протоколов в отношении Международной общественной организации "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" (семь протоколов в отношении юрлица и семь протоколов в отношении физлица - председателя правления организации Яна Рачинского) и шесть протоколов в отношении Межрегиональной общественной организации Правозащитный Центр "Мемориал" (три протокола в отношении юрлица и три - в отношении физлица - председателя совета организации Александра Черкасова).

Там напомнили, что Роскомнадзор может составлять такие протоколы на основании данных о нарушении от Минюста, правоохранительных органов и граждан.

Как пояснили в "Мемориале", многие постановления о нарушениях были связаны с отсутствием маркировки "иноагент" в соцсетях региональных филиалов организации. Всего рассмотрено уже шесть протоколов из 20, назначены штрафы на сумму 1,4 млн рублей.

Председатель правления Международного "Мемориала" Ян Рачинский отмечает, что все постановления были составлены по жалобам ингушского управления ФСБ. Он связывает преследование организации с тем, что правозащитный центр "Мемориал" "предавал гласности информацию о неправомерных действиях силовиков во время недавних волнений в Ингушетии".

"Не имея возможности возражений по существу, избрали такой окольный путь", - сказал Рачинский.

Он отметил, что последний раз штрафы в отношении организаций выносились "году в 16-м, когда мы сами себя не внесли в реестр иноагентов, и штрафы были не в таком количестве". Между тем 20 постановлений получено за последние три месяца, сказал глава Международного "Мемориала".

6 ноября Международный "Мемориал" был оштрафован на 300 тысяч рублей за несоблюдение требований закона об иноагентах, а председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов - на 100 тысяч рублей.

1 ноября было вынесено два решения о штрафах каждый на 300 тысяч для правозащитного центра и международного общества.

22 октября Тверской суд Москвы оштрафовал Международный "Мемориал" на 300 тысяч за нарушение закона об иноагентах, а также председателя правления организации Яна Рачинского - еще на 100 тысяч.