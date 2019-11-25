Матвиенко допустила изменение закона о гражданах-иноагентах

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам следить за применением закона о гражданах-иноагентах и допустила в случае необходимости возможность его изменения.

Соответствующее поручение Матвиенко дала комитету Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству. Спикер верхней палаты парламента обязала сенаторов "в случае каких-то нарушений либо избыточной практики применения" упомянутого закона "реагировать и, если нужно, внести дополнения и уточнения". Такое поручение Матвиенко дала после одобрения закона Совфедом ранее в понедельник.

Согласно данному документу, иностранными агентами могут быть признаны физические и юридические лица, распространяющие сообщения СМИ-иноагентов или участвующие в их создании.

Это касается случаев, если такое лицо получает деньги от иностранных государств, их органов власти, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, от иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, российских юридических лиц, учрежденных иностранными СМИ - иноагентами, российских юридических лиц, получающих деньги от указанных источников, или от российских юридических лиц, учрежденных такими иностранными СМИ.

Закон (345523-7) предусматривает, что СМИ-иноагент в течение месяца со дня признания таковым обязано учредить российское юрлицо. Издания, уже состоящие в реестре иноагентов, должны будут создать российское юридическое лицо до 1 февраля 2020 года. Публикации соответствующих СМИ, согласно новому закону, должны будут помечены предупреждением, что их создал иноагент.

Согласно действующему закону о СМИ, СМИ-иноагентом может быть признано юридическое лицо, зарегистрированное в иностранном государстве, или иностранная структура без образования юридического лица, "распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы".

Упомянутый закон был принят Госдумой в третьем чтении 21 ноября.

Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, ранее комментируя закон журналистам, отметил, что дополнительное регулирование для СМИ-иноагентов не будет иметь прямого действия, но сотрудники таких средств массовой информации могут стать иноагентами. Левин также заверял, что закон будет применяться "максимально избирательно" и затронет "узкий круг лиц".

По данным Минюста, на сегодня иноагентами в России признаны 10 иностранных СМИ - "Голос Америки", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии".