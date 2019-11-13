В Думе пообещали сделать закон о гражданах-иноагентах "максимально избирательным"

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект о дополнительном регулировании СМИ-иноагентов и о приравнивании к ним отдельных граждан не касается блогеров и российских публицистов, заверил председатель комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин. Он пообещал, что применение закона будет "максимально избирательным".

Новелла затронет "узкий круг лиц, которые именно получают финансирование и сотрудничают с иностранными агентами", пообещал он.

Депутат отверг опасения, что закон будут применять к российским блогерам. Он объяснил, что цель этой инициативы - ввести в российском законодательстве механизмы, аналогичные тем, которые уже существуют за границей. По его словам, это даст российской власти возможность на ответную реакцию на недружественные решения других государств в отношении российских СМИ.

Простого репоста информации иностранного СМИ-иноагента будет недостаточно, чтобы пользователь интернета был признан иностранным агентом, объяснил Левин. Необходимо, чтобы исполнялось и второе условие - чтобы этот человек получал от этого СМИ иностранное финансирование, добавил он. "Это считается одним из двух условий, но так как нет второго условия - финансирования блогера иностранным агентом, то, соответственно, это не является причиной того, чтобы этот блогер стал иностранным агентом", - сказал Левин.

Речь ни в коем случае не идет об ограничении свободы слова и информации, считает депутат.

"Если кто-то занимает по тому или иному вопросу оппозиционную позицию, ему нравятся публикации, которые критикуют власти, или подобного рода высказывания, мы никаким образом свободу слова и свободу распространения информации данным законом не ограничиваем. Пожалуйста - вы можете это публиковать и делиться своим мнением, никаким образом ограничивать свободу высказывания мнения и распространения информации здесь закон не использует", - сказал Левин.

В проекте поправок, который есть у "Интерфакса", говорится, что "физическое лицо или российское юридическое лицо, распространяющие сообщения и материалы, которые созданы и распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, учрежденным иностранным СМИ-иноагентом, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента".

Это касается случаев, если такое лицо получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц, от иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, российских юридических лиц, учреждённых иностранными СМИ - иноагентами, российских юридических лиц, получающих денежные средства или иное имущество от указанных источников, или от российских юридических лиц, учреждённых такими иностранными СМИ.

Подготовка ко второму чтению

Ранее в среду законопроект с внесенными в него поправками одобрили думские комитеты по госстроительству и законодательству и по информполитике. Предполагается, что закон вступит в силу в феврале 2020 года. Штраф за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента самим этим СМИ или его российским юридическим лицом может составить до 5 млн рублей. Для граждан штрафы составят от 10 000 до 100 000 рублей, в зависимости от степени тяжести.

По словам Левина, в отношении физлиц-иноагентов решения будут приниматься коллегиально Минюстом и МИДом. Он добавил, что МИД будет принимать участие в решение вопроса как относительно юрлиц, так и физических лиц и его позиция будет учитываться при включении и исключении из реестра СМИ-иноагентов.

Один из соавторов поправок, председатель думской комиссии по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев рассказал, что СМИ-иноагент сможет распространять информацию в России только через "учрежденное им российское юридическое лицо, выполняющее функции иностранного агента". Эту организацию обяжут маркировать всю свою информационную продукцию.

Граждане смогут попасть в реестр иноагентов, если будут создавать и распространять информацию "не только иностранного СМИ-иноагента, но и учреждённого им российского юридического лица", добавил Пискарев.

Законопроект о СМИ-иноагентах прошел первое чтение в январе 2018 года. Его внесли в Госдуму депутаты и сенаторы во главе с Леонидом Левиным, вице-спикером Госдумы Петром Толстым, главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Сейчас иноагентами в России считаются девять СМИ: "Голос Америки","Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", телеканал "Настоящее Время", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".