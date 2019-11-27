Деятели культуры попросили Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах

Фото: Сергей Карпов/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Правозащитники и деятели культуры просят президента РФ Владимира Путина не подписывать закон о признании физических лиц иностранными агентами.

На сайте движения "За права человека" размещено соответствующее обращение, авторы которого настаивают, что "обязанность регистрировать юридическое лицо - абсурдна".

"Первая же статья Гражданского кодекса говорит о недопустимости вмешательства в частные дела, о добровольности приобретения и осуществления гражданских прав", - отмечается в заявлении.

В обращении отмечается, что конкретный гражданин не может заранее предсказать последствия и основания применения нового закона к нему. Он посягает на базовые конституционные права, а оспорить его применение в суде будет почти невозможно, пишут правозащитники и деятели культуры.

Также авторы считают, что "клеймо иностранного агента дискредитирует человека в глазах его сограждан, умаляет его достоинство, несмотря на то, что он не совершал ничего плохого и противоправного, и не исполнял волю иностранных заказчиков".

Обращение подписано музыкантом Андреем Макаревичем, литераторами Дмитрием Быковым, Людмилой Улицкой, Виктором Шендеровичем, мультипликатором Гарри Бардиным, актрисой Лией Ахеджаковой, режиссерами Андреем Смирновым и Владимиром Мирзоевым, поэтом Алексеем Паперным, издателем Ириной Прохоровой, политиками Львом Шлосбергом, Леонидом Гозманом, правозащитниками Львом Пономаревом, Валерием Борщевым, Светланой Ганнушкиной, Борисом Альтшулером, социологом Львом Гудковым. Всего обращение подписали 60 человек.

Ранее закон, согласно которому иностранными агентами могут быть признаны физические лица, распространяющие сообщения СМИ-иноагентов или участвующие в их создании, был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Согласно положениям закона, "физлицо или российское юрлицо, распространяющие сообщения, которые созданы и распространены СМИ-иноагентом или участвующие в создании указанных материалов, могут быть признаны выполняющими функции иностранного агента".