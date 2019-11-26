Адвокат сообщил о возможном этапировании историка Соколова в Москву

Защитник подтвердил, что дело передано в главное управление СК РФ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняют бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, будут расследовать в центральном аппарате Следственного комитета, сообщил журналистам его адвокат Александр Почуев.

"Этим уголовным делом теперь занимаются в главном следственном управлении СК РФ", - сказал защитник Соколова.

Также Почуев проинформировал, что в Москву может отправиться и сам Соколов: его собираются этапировать из "Крестов", где он отбывает арест, в "Матросскую тишину".

"Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальное издержки. (...) Никакой особой сложности в деле нет, историк Соколов во всём раскаялся. Зачем такие сверхмеры?" - сказал адвокат.

Также он заявил, что приносить передачи Соколову в СИЗО могут только его 85-летние родители, которым теперь "придётся стоять в очередях на морозе в "Матросскую тишину".

При этом ранее в беседе с "Интерфаксом" Почуев отмечал, что передача дела Соколова в Москву может прекратить регулярную утечку информации, составляющую тайну предварительного следствия, как это происходило в Петербурге. По этому поводу он неоднократно заявлял журналистам о своём намерении подать жалобу председателю СК РФ Александру Бастрыкину.

В минувшую среду информированный источник сообщал "Интерфаксу" о передаче дела в центральный аппарат СК РФ "для наиболее объективного и всестороннего расследования". В управлении СКР по Санкт-Петербургу отказывались комментировать данную информацию.

Бывший преподаватель СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойке.

11 ноября он был арестован судом на два месяца.