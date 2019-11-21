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Адвокат Соколова обратился в СКР из-за утечки видео, снятого в квартире историка

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Адвокат Александр Почуев, представляющий интересы обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, обратился к главе Следственного комитета РФ (СКР) Александру Бастрыкину после публикации в СМИ видеозаписи следственного эксперимента в квартире ученого.

Почуев предполагает, что запись была сделана с помощью видеорегистратора одного из сотрудников конвоя, сопровождавших Соколова. "Видео от первого лица. А вот кто слил, тут уже большой вопрос. Может, пресс-служба УВД", - заявил Почуев журналистам в четверг.

На опубликованной СМИ 20 ноября видеозаписи в квартире Соколова, где произошло убийство, якобы зафиксирована попытка обвиняемого совершить суицид, которую пресекли. "Сегодня я направил ходатайство на имя председателя СК РФ Бастрыкина о пересечении подобного незаконного раскрытия подробностей следственных действий", - сообщил адвокат.

Ранее Почуев уже заявлял о своем намерении обратиться в СКР из-за неоднократной утечки материалов следствия по делу его подзащитного.

19 ноября Почуев подтвердил появившиеся в прессе сообщения о попытке суицида Соколова. "Что касается сообщений в СМИ о попытке самоубийства во время следственных действий, действительно такой эпизод был. Он произошел не во время следственных действий, а в перерыве между следственными действиями. (...) Попытка была вовремя пресечена сотрудниками МВД", - пояснил адвокат журналистам.

Бывший преподаватель СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней сожительницы - аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко (часть 1 статьи 105 УК РФ). Ученый вину признал, в настоящее время он находится под арестом. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойка.

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

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Хроника 09 – 21 ноября 2019 годаУбийство девушки доцентом СПбГУ
Александр Почуев Олег Соколов Александр Бастрыкин СКР

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