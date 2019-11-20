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Источник узнал о передаче дела историка Соколова в центральный аппарат СКР

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Дело об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, по которому проходит доцент СПбГУ Олег Соколов, передано в центральный аппарат Следственного комитета "для наиболее объективного и всестороннего расследования", сообщил информированный источник "Интерфакса".

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Будет ли в связи с этим Соколов этапирован в Москву, он не уточнил.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации.

63-летнего историка задержали 9 ноября в Петербурге после того, как он упал в Мойку. В его рюкзаке нашли отрезанные женские руки. 11 ноября он был арестован по обвинению в убийстве 24-летней сожительницы. Он признал вину и заявил в суде, что они поссорились и потеряли контроль над собой.

19 ноября адвокат историка Александр Почуев подтвердил, что его клиент пытался покончить с собой в ходе одного из следственных экспериментов.

По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Ее похоронили 16 ноября в станице Старовеличковской Краснодарского края.

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде

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Олег Соколов Анастасия Ещенко Петербург СПбГУ СКР

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