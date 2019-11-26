"Ъ" узнал о прекращении дела против замглавы Росалкогольрегулирования

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя руководителя Росалкогольрегулирования (РАР) Ирины Голосной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, первый зампрокурора Москвы Олег Манаков своим постановлением признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Голосной "и лично отменил его".

В ходе заседания против ходатайства СКР об аресте Голосной выступила не только защита, но и представитель прокуратуры. Решение об отмене постановления о возбуждении уголовного дела против замглавы РАР было вынесено после решения суда. Поскольку оказалось, что чиновница находится под стражей без уголовного дела, ее в ближайшее время должны выпустить на свободу, уточняет газета.

При этом в статье отмечается, что в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом прокурор должен оценить законность уголовного преследования в течение 24 часов после того, как получит от следствия соответствующие материалы. Само дело было возбуждено 21 ноября. Голосную задержали в тот же день, а на следующий день привезли в суд, чтобы арестовать, однако по требованию прокуратуры разбирательство было отложено на 72 часа, чтобы дать сторонам время на сбор доказательств, поясняет издание.

По имеющимся у газеты данным из Главного следственного управления СКР, ведомство собирается обжаловать прекращение уголовного преследования чиновницы в Генпрокуратуре.

В понедельник Пресненский суд Москвы арестовал Голосную до 20 января 2020 года. Ей было предъявлено обвинение в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями в составе группы лиц (ч. 1 ст.35 - ч. 3 ст.285 УК РФ).

По версии следствия, Голосная дала задание подчиненным сотрудникам подготовить заключение об опломбировании оборудования для фиксации и передачи данных об объемах производства в единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) ООО "Альфа-групп", несмотря на то, что оборудование не соответствовало стандартам.

В результате компания не уплатила налогов на 58 млн рублей, утверждает следствие. Голосная вину не признала.

Обвиняемыми по делу Голосной также проходят врио главы управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.