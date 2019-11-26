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Мосгорсуд отменил арест замглавы Росалкогольрегулирования Голосной

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд освободил из-под стражи заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, обвиняемую в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

Городской суд отменил постановление Пресненского суда столицы о ее аресте.

Как сообщал "Интерфаксу" информированный источник, Следственный комитет России обжалует решение прокуратуры Москвы о прекращении уголовного дала.

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Газета "Коммерсантъ" сообщила во вторник, что прокуратура Москвы отменила постановление о возбуждении дела в отношении Голосной. "Прокуратура выступала против ареста, а после того, как он был применен, и вовсе признала уголовное преследование чиновницы необоснованным и незаконным", - написало издание.

Голосную обвиняли в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями в составе группы лиц, ее задержали на прошлой неделе.

По версии следствия, Голосная поручила подчиненным подготовить заключение об опломбировании оборудования для фиксации и передачи данных об объемах производства в единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) ООО "Альфа-групп", несмотря на то, что оборудование не соответствовало стандартам. В результате компания не уплатила налогов на 58 млн рублей, утверждает следствие.

Обвиняемыми по делу Голосной также проходят врио главы управления Росоалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.

Как сообщил адвокат Голосной на заседании суда в понедельник, после задержания его подзащитная написала заявление об увольнении.

Росалкогольрегулирования Ирина Голосная

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