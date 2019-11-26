В Госдуме предложили выплачивать дольщикам проценты с эскроу-счетов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект, который позволит дольщикам получать доход в виде процентов от размещенных средств на счетах эскроу, внесен в Госдуму.

Документ, авторами которого являются члены Совета Федерации Сергей Леонов и Иван Абрамов и депутаты Ярослав Нилов и Алексей Диденко (ЛДПР), размещен во вторник в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Доходы в виде процентов начисляются по средневзвешенной процентной ставке ежемесячно за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете эскроу, и зачисляются депоненту на отдельный счет до востребования", - говорится в тексте документа.

Как отмечается, после завершения строительства жилого дома и передачи квартир дольщикам начисленные проценты могут быть использованы дольщиками на любые цели, в том числе и на ремонт приобретенной квартиры, и на покупку необходимой мебели.

Напомним, что с 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, дома возводятся за счет банковского проектного финансирования.

При этом определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования. Согласно постановлению правительства, степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.

В пресс-службе столичного управления Росреестра по Москве сообщили 26 ноября, что доля зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) с открытием эскроу-счетов составила 14% в Москве.

"В Москве по итогам октября оформлено 4 630 таких ДДУ, в том числе 470 договоров до 1 июля 2019 года и 4 160 - после перехода застройщиков на новую схему финансирования. Таким образом, в июле-октябре доля договоров с открытием эскроу-счетов составила 14% от общего числа оформленных за этот период ДДУ (29 306)", - отметила замглавы ведомства Мария Макарова.

Она добавила, что в общей сложности с января по октябрь этого года было зарегистрировано почти 90 тысяч ДДУ на жилую и нежилую недвижимость, что на 9% больше аналогичного периода прошлого года и в 1,6 раза выше, чем двумя годами ранее.

Больше всего сделок с новостройками регистрировалось за это период в Новой Москве. Там было заключено 30% всех ДДУ. Также высокая активность по сделкам отмечена на западе и северо-востоке Москвы.