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Эксперты заявили об угрозе строительству жилья в небольших городах из-за эскроу-счетов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Застройщики, которые возводят жилые дома в городах без статуса миллионника, в 2020 году столкнутся с проблемой рентабельности бизнеса в связи с действием механизма эскроу-счетов, считает президент саморегулируемой организации "Ассоциация строителей Урала" Вячеслав Трапезников.

"Примерно через год начнет останавливаться строительный комплекс в городах, (которые - ИФ) экономически слабее, чем Екатеринбург, Казань или Новосибирск. Я уверен, что похмелье для городов и регионов со слабым потребительским спросом наступит, оно будет очень болезненным, и очень долго придется восстанавливать строительный комплекс", - сказал он журналистам на XI Уральском Форуме по недвижимости в четверг в Екатеринбурге.

Он добавил, что в настоящее время во всех городах России, за исключением городов-миллионников, "рентабельность застройщика по формальным причинам не позволит открывать проектное финансирование".

"Механизм эскроу - это налог в пользу банков. Это плата строительной отрасли и всех покупателей России за пресловутую безопасность при покупке квартиры. Рациональные подсчеты говорят, что эскроу добавит к себестоимости от 2,5 до 5 тыс. рублей за один кв. метр. Частично эти средства будут изъяты из денежного потока, из капитала, из прибыли застройщика, частично за это доплатит покупатель", - пояснил Трапезников.

Президент Российской гильдии риэлторов Арсен Унанян также считает, что большинство застройщиков в некрупных городах "столкнутся с большими проблемами, потому что не смогут получить финансирование". При этом в принятом законе об эскроу не предусмотрены обязательства банка финансировать застройщика, так как кредитно-финансовое учреждение вынуждено оценивать свои риски.

"С введением механизма эскроу застройщики уменьшают свою прибыль до 8%. Этот подход ведет к проблемам изменения рынка. В длительной перспективе это пойдет на пользу рынку. Понятно, что поменяются застройщики - будут получать деньги в банках под дешевый процент те застройщики, у которых меньше рисков. Большое количество строительных компаний могут закрыться, в основном в маленьких городах. И не факт, что туда придут крупные застройщики", - сказал Унанян.

В свою очередь замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков отметил, что частично решить проблему позволит появление жилищно-накопительных кооперативов.

"Для маленьких городов с участием, в том числе, уральского отделения Центробанка (Уральского главного управления ЦБ РФ - ИФ) создается модель жилищно-накопительных кооперативов, они будут контролироваться государством, это бы обеспечило развитие жилищного рынка", - сказал он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ - их будут кредитовать банки.

При этом определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования. Согласно постановлению правительства, степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.

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