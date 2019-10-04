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Мутко назвал основные проблемы при переходе застройщиков на эскроу

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Строительная отрасль в России столкнулась с рядом проблем при переходе на проектное финансирование, заявил журналистам в пятницу вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Проблемы есть, безусловно, потому что это новая модель финансирования. Они есть в области стандартов проектного финансирования, возможности получить доступный кредит малым застройщикам в малых городах. Есть вопросы, связанные с рядом дополнительных требованием банков, желанием банков работать только с крупными застройщиками. Сейчас мы эти вопросы рассматриваем", - сказал Мутко.

Он добавил, что в строительной отрасли также есть нерешенные вопросы с комплексным освоением территорий, в частности, с подключением к сетям.

"Здесь есть вопросы, над которыми надо поработать с нашими энергоснабжающими организациями", - подчеркнул вице-премьер.

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Ранее Мутко отмечал, что переход строительной отрасли на новую модель финансирования соответствует прогнозным ожиданиям правительства. "Пока идем так, как мы прогнозировали. Говорить о количестве перешедших на новую модель можно будет недели через две", - говорил он 1 октября.

Мутко обратил внимание на то, что, по прогнозам, до 8 млн кв. м строящегося в России жилья могут не получить проектное финансирование. Он добавил, что застройщикам, проекты которых могут оказаться в зоне риска, необходимо оказать всестороннюю поддержку вместе с субъектами РФ и банком ДОМ.РФ, чтобы компании могли достроить свои объекты.

"А дальше надо попробовать наладить поддержку малых компаний по строительству жилья, потому что объективно, что большие игроки не пойдут в малые населённые пункты", - подчеркнул Мутко.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

Между тем определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования. Согласно постановлению правительства, степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.

Как сообщалось, на данный момент с использованием проектного финансирования строится уже около 18 млн кв. м жилья.

Виталий Мутко

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