Суверенный - не значит независимый, или технологии за государственной пазухой

Итоги года для технологических гигантов "Яндекс" и Mail.ru

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Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российский интернет во многом уникален. Сектор, долгое время развивавшийся в нетипичных для страны суровых условиях отсутствия госрегулирования, гораздо ближе подобрался к мировым стандартам, чем "старые" отрасли. Давно набивший оскомину, но не ставший от того менее показательным факт: именно Россия осталась одним из последних островков "поисковой свободы", где своя компания успешно оспаривает мировое господство Google.

Государство не то чтобы не имело к этим успехам совсем никакого отношения: наверняка "Яндексу" в его борьбе с глобальной монополией конкурента было приятно чувствовать рядом плечо российского антимонопольного регулятора. Но в общем и целом отрасль всегда развивалась на рыночных началах, достигая благодаря эффекту здоровой конкуренции все новых высот. Детство закончилось в 2008 году, когда чиновники осознали новости в интернете как фактор большой политики. В уходящем году интернет простился с юностью. "Экосистемы", пронизавшие все сферы жизни общества, постепенно привлекали все более пристальные взгляды государственного аппарата. И на этот раз какого-то стороннего триггера, которым десятилетие назад стал конфликт с Грузией, не понадобилось. История регулирования интернета разворачивалась вроде бы без спешки, но неотвратимо, и важнейшие ходы в партии заняли буквально несколько недель. Рунет становится все более суверенным - но отнюдь не в значении "независимый".

В итоге "Яндекс" новый год встретит с новой структурой корпоративного управления, согласованной в высших кабинетах власти, а у Mail.ru Group появился состоятельный партнер в лице государственного Сбербанка. Бизнес-среда и подход к регулированию технологических компаний трансформируются, практические последствия этих изменений можно будет оценить уже в 2020 году.

Инвесторы дороже золота

"Яндекс" объявил о смене структуры корпоративного управления 18 ноября. Компания в течение года на уровне совета директоров оценивала различные возможности управления структурой капитала. Изначально работа шла на фоне слухов о продаже доли в компании государственному Сбербанку и, как следствие, падения котировок компании на бирже, однако позже сконцентрировалась на обороне от резонансного законопроекта депутата Антона Горелкина.

Если раньше моду на регуляторные нормы для телекома и интернета задавала депутат Госдумы Ирина Яровая, то в уходящем году компаниям, особенно "Яндексу", пришлось соответствовать трендам "Душителя интернета" от "Единой России" (так политик сам назвал свой канал в Telegram).

Законопроект Горелкина о значимых интернет-ресурсах был внесен в Госдуму в июле, после чего не переставал обсуждаться парламентом и компаниями вплоть до его отзыва в конце ноября. Ключевое положение инициативы заключалось в намерении ограничить иностранное участие в российских компаниях до 20% голосов. Целью законопроекта должны были стать "Яндекс" и Mail.ru Group, говорил сам депутат "Интерфаксу".

Определение и критерии отбора "значимых интернет-ресурсов" остались туманными как для министерств, так, казалось бы, и для самого законотворца, а вице-премьер Максим Акимов вообще называл подобную инициативу "разрушительной" для цифровой нацпрограммы.

Акции "Яндекса", постоянно реагирующие на корпоративные, политические и регуляторные новости, подешевели на Nasdaq на рекордные 16% за полгода в результате бурного публичного обсуждения инициативы Горелкина в Госдуме.

Развязкой в этой истории стало объявление "Яндекса" о создании новой схемы корпоративного управления и - внезапно - решение Горелкина в этот же день отозвать свой законопроект. Стороны в этих событиях взаимосвязи не видят, обращая внимание, что документ в скором времени будет доработан и повторно внесен в ГД.

Попутно с этим менеджеры "Яндекса" решились рассказать о трудностях в принятии правильного решения. Оказывается, потребность в переменах возникла год назад - задолго до появления "значимых интернет-ресурсов". Всего потенциальных сценариев в судьбе компании было около десятка. Некоторые из них кажутся довольно радикальными - чего стоит вариант делистинга с Nasdaq или выпуск второй "золотой акции".

Тем не менее, главным итогом года для "Яндекса" стало решение о создании некоммерческого Фонда общественных интересов и передача ему "золотой акции" от Сбербанка, который бережно ее хранил последние десять лет, не вмешиваясь в управление компанией.

Получив "золотую акцию", фонд будет обладать гораздо более значительным функционалом, чем ее предыдущий обладатель: от одобрения сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках до работы по заключению партнерств между "Яндексом" и правительствами других стран.

Для большего веса организация войдет в капитал российского "Яндекса", получив несущественные 0,001%, а представители фонда войдут в совет директоров интернет-компании - на первые несколько лет кандидатами на пост стали гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий и глава АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

На фоне этих событий, а также объявленной программы buyback, акции "Яндекса" подорожали более чем на 10% и до сих пор продолжают рост.

Акционеры "Яндекса" проголосуют за изменение структуры корпоративного управления 20 декабря, после чего начнется процесс регистрации фонда.

Сберопортация

Mail.ru Group объявила о создании совместного предприятия со Сбербанком 19 ноября. При этом госбанк решил не останавливаться только на партнерстве, но договорился о покупке около 21% голосов интернет-холдинга. Тем самым окончательно закрыв вопрос о возможном вхождении в капитал "Яндекса" и породив новый: как будет развиваться конкуренция между компаниями интернет-сектора в изменившейся конфигурации.

Перестав считать себя традиционным игроком финансового рынка в 2017 году, в уходящем Сбербанк начал активно "пылесосить" технологический сектор. В основном действия банка оказались сугубо инвестиционными.

Сначала Сбербанк получил 46,5% в холдинге Rambler в обмен на инвестиции для погашения долгов интернет-компании и ее дальнейшего развития. Такой же пакет в Rambler сохранила A&NN Александра Мамута. В периметр сделки вошли онлайн-активы Rambler, наиболее интересными из которых Сбербанк видит для себя онлайн-кинотеатр Okko, сервис "Афиша", а также новостные ресурсы и агрегаторы. Цель Сбербанка - создать на базе Rambler Group лидера российского рынка медиа и развлечений.

Неприятной неожиданностью для всего рунета стало то, что вскоре после сделки Rambler вспомнил о событиях 15-летней давности, предъявив права на продукт бывшего сотрудника компании Игоря Сысоева, - веб-сервер Nginx, который весной купила американская F5 Networks. В этой токсичной истории Сбербанк получил прекрасную возможность выступить в роли "белого рыцаря", проведя через совет директоров Rambler решение перевести освистанный рынком процесс из уголовной в арбитражную плоскость.

Осенью Сбербанк подписал обязывающее соглашение с Mail.ru Group о создании СП в сфере доставки еды и такси. Банк выступит фактически финансовым партнером (вложит 38,5 млрд рублей - с возможностью допинвестиций до 13 млрд рублей при достижении определенных KPI), а интернет-холдинг в основном переведет в предприятие свои активы: доли в Delivery Club, "Ситимобил", YouDrive. Сбербанк и Mail.ru станут равноправными владельцами СП, целями создания которого является, в том числе, стимулирование развития цифровой экономики и смена парадигмы потребления товаров и услуг.

При этом Сбербанк решил не останавливаться на СП и договорился выкупить у Газпромбанка и госкорпорации "Ростех" косвенную долю в интернет-холдинге за 11,3 млрд рублей. Речь идет о выкупе 35-процентной доли Газпромбанка, а также 1-процентной доли "Ростеха" в компании "МФ Технологии", которая владеет 5,2% экономической доли и 58,3% голосов Mail.ru Group.

"Во многих случаях мы предпочитаем выбрать вход в индустрию не через лидера (индустрии - ИФ), а через игрока №2, №3 - потому что мы считаем, что, сделав определенные технологические улучшения и умножив на те возможности, которые у нас есть, мы сможем достигнуть лидерских позиций за существенно меньшие деньги, чем заплатив огромную премию за лидера", - говорил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис на Дне аналитика в декабре.

Сбербанк был одним из первых конгломератов, заявивших о построении собственной экосистемы для конечных пользователей. Воплощение задуманного нашлось в формуле с отголосками древнеримских мотивов: "хлеба" + "зрелищ" + "добраться" + "безопасность". Ее крупнейшие участники, по словам Хасиса, - "Яндекс.Маркет", Rambler, "Ситимобил" и Delivery Club.

Госбанк видит потенциал выхода на биржу в течение 3-5 лет у таких компаний своей экосистемы, как "Яндекс.Маркет", Delivery Club, "Ситимобил", "Яндекс.Деньги", Okko, Rambler, Vision Labs и Сбермаркет.

Несмотря на публичное желание Сбербанка вывести "Яндекс.Маркет" на IPO, рынок около года обсуждает слухи о возможном "разводе" финансовой организации и "Яндекса". Сначала это было связано с информацией о том, что банку не удалось стать инвестором интернет-компании, а позже - с неподтвержденными слухами о разногласиях относительно дальнейшего развития "Яндекс.Маркета".

На этом фоне Сбербанк покинул выходец из AliExpress и куратор SberX Марк Завадский, а "Яндекс.Маркет" - куратор трансграничного направления Алекс Васильев. Ближе к концу года "Яндекс" принял решение и вовсе прекратить развитие отдельного трансграничного маркетплейса Bringly.

На фоне желания Сбербанка активно расширяться в технологическом секторе (еще летом Хасис говорил, что инвестиции банка в рамках построения экосистемы в небанковский бизнес могут составить около $1 млрд в 2019 году без учета сделок с Mail.ru) правительство уже заявило о проработке возможных ограничений для крупных компаний при покупке технологических стартапов в пятом антимонопольном пакете - во избежание создания цифровых монополий.

"Надо умудриться вырастить глобальных лидеров, а это по определению крупные компании. Но так, чтобы не скупить на рынке вообще все, что там живет и шевелится. Именно поэтому работа над пятым пакетом идет тяжело. Потому что мы и крупным грандам - агрегаторам или компаниям из сферы финансовых технологий - должны дать четкий ответ, чего они могут делать, а чего нет, а с другой - должны дать ответ и стартапам. Где и когда, и по каким правилам государство будет вмешиваться. Понятно, что вмешиваться оно должно крайне осторожно", - говорил в декабре вице-премьер Максим Акимов.

IT-Многогранник

До сделок со Сбербанком Mail.ru скидывала балласт, который влиял на финансовую отчетность: в частности, компания продала контроль в киберспортивном холдинге Esforce, который приобрела меньше двух лет назад. Доля в активе досталась издателю игр Modern Pick, за счет сделки Mail.ru нарастила долю в последнем с 3% до 19%.

В октябре Mail.ru наконец закрыла сделку с "Мегафоном", РФПИ и Alibaba Group по создании СП в сфере электронной коммерции в РФ и СНГ - "AliExpress Россия". Интернет-холдинг получил в нем 15%. Вслед за созданием "AliExpress Россия" Mail.ru договорилась с давними партнерами и бывшим акционером в лице USM Алишера Усманова об СП в области электронных платежей, которое будет развивать электронный кошелек для российских пользователей. Mail.ru переведет в него "Деньги.Mail.ru" и VK Pay и станет крупнейшим акционером с долей 40%.

Головной "Яндекс" за год не был замечен в крупных сделках, однако "Яндекс.Такси" - "супернога" компании (так сервис характеризует его CEO Даниил Шулейко - ИФ) - летом заключило, вероятно, одно из крупнейших соглашений в 2019 году на рынке такси о покупке группы "Везет", популярной в регионах.

Сейчас компания ждет решения ФАС по этой сделке. Изначально планировалось выкупить софт и колл-центры "Везёт", но в дедлайн по решению ФАС "Яндекс" неожиданно переподал свое заявление, сославшись на изменения в структуре сделки с "Везет". Теперь в нее внесены новые объекты собственности - в частности, сервис заказа грузоперевозок.

Таким образом, "Яндекс" в привычной манере сделал ставку на технологии, Mail.ru - на крупного инвестора. Вопрос времени лишь в том, как компании будут пользоваться имеющимися благами в гонке за лидерство на рынке.

Интернет застолбился на бирже

Единственной российской компанией, которая довела до конца IPO за последние два года, оказался рекрутинговый сервис HeadHunter. В День Победы, 9 мая, акции компании были размещены на американской бирже Nasdaq. Акционеры сервиса - Elbrus Capital и Goldman Sachs - получили $220,1 млн, а весь HH был оценен в $675 млн. С момента размещения акций на бирже капитализация HH выросла в 1,5 раза.

Новые надежды рынка продолжает подпитывать российский технологический сектор - уже в лице "Яндекс.Такси", возможное IPO которого начали обсуждать сразу после того, как "Яндекса и Uber создали СП в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.

Прошедшие весной IPO американских гигантов Uber и Lyft кажутся пока не очень удачными для инвесторов: с момента размещения компании потеряли значительную часть капитализации (стоимость Lyft упала с $24,3 млрд до $14 млрд, Uber - с $82 млрд до $51 млрд). Стоит отметить, что американские компании при выходе на IPO были убыточными, в то время как "Яндекс.Такси" прибылен два квартала подряд.

Временной горизонт размещения "Яндекс.Такси" на бирже публично назывался всего однажды: еще в конце 2017 года финансовый и операционный директор "Яндекса" Грег Абовский сообщал, что IPO может состояться в первой половине 2019 года в США. После этого компания не раз подтверждала интерес к проведению IPO. В начале 2019 года Абовский сообщал "Интерфаксу", что "Яндекс" по-прежнему сохраняет эти планы, но в настоящее время "Яндекс.Такси" достаточно хорошо капитализирован и не нуждается в финансировании.

Сейчас руководство "Яндекс.Такси" никак не комментирует ситуацию с IPO сервиса, что только подогревает слухи о скором размещении.

Так, Bloomberg сообщал о том, что "Яндекс.Такси" ведет переговоры о привлечении к сделке Morgan Stanley и Goldman Sachs, которые в свое время организовали первичное размещение "большого" "Яндекса" на Nasdaq. По данным агентства, компания готовится к размещению в России и США. Оценки компании варьируются от $5 млрд до $8 млрд, диапазон зависит от структуры бизнеса (в частности, войдет ли в периметр сделки каршеринг и фудтех).

За год в сервисе изменилась структура управленцев: первый CEO Тигран Худавердян, который возглавил "Яндекс.Такси" в момент выделения сервиса в отдельное юрлицо, ушел на повышение в головной "Яндекс". Вместо него руководит компанией Даниил Шулейко. В уходящем году к команде сервиса в качестве финдиректора присоединился Евгений Сендеров, участвовавший в выводе на биржу таких компаний, как EPAM Systems, Luxoft и "Лента", а в августе - бывший техдиректор "ВКонтакте" Александр Константинов, занявший аналогичную должность в фудтех-направлении "Яндекс.Такси".

Помимо сделки с "Везет", которую инвестиционный менеджер "Открытия брокер" Тимур Нигматуллин охарактеризовал как "дорогу к IPO", сервис сосредоточился на создании продуктов с нуля. Одним из кейсов стала "Яндекс.Лавка" - сервис по заказу продуктов в приложении "Яндекс.Еда". За полгода - с момента тестового запуска в районе штаб-квартиры "Яндекса" в Хамовниках - сервис вырос до 32 точек в различных районах Москвы. В 2020 году сеть "Лавки" вырастет в 10 раз, это будет обеспечено выходом в Санкт-Петербург и более плотным покрытием Москвы, рассказал "Интерфаксу" представитель "Яндекс.Такси".