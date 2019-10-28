В Коми две школы закрыли на карантин из-за пневмонии

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Коми закрыли на карантин две школы в связи со вспышками заболевания пневмонией среди детей.

В Ухте в школе №21 ввели карантин с 24 октября по 2 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии города. В других школах города порога заболеваемости не превышено.

В Евме школу №1 закрыли на карантин 19 октября, с начала сентября внебольничной пневмонией в районе переболели 13 детей, сообщили в администрации Княжпогостского района. Учеников этой школы рекомендовано не пускать в городской физкультурно-спортивный комплекс, добавили чиновники.

Случаев гриппа в Коми не зафиксировано.

В 2018 году школы региона начали закрывать на карантин в конце ноября.