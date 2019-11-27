В Кремле назвали внутренним делом Кипра лишение Дерипаски гражданства

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Лишение бизнесмена Олега Дерипаски кипрского гражданства - это внутреннее дело Кипра и касается только этого государств и самого предпринимателя, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не имеет отношения к Кремлю", - сказал он.

В начале ноября Bloomberg сообщил, что власти Кипра лишат гражданства 26 иностранцев, которые получили его с помощью программы инвестиций в экономику страны. По данным агентства, среди этих бизнесменов было девять россиян.

26 ноября газета Politis узнала, что среди лишенных кипрского гражданства был Олег Дерипаска.

В апреле 2018 года Дерипаска попал под санкции США из-за предполагаемой близости к Кремлю. Вместе с ним под санкциями оказались его компании "РусАл", En+ Group, "Евросибэнерго", группа "ГАЗ". Выйти из-под ограничений они смогли в обмен на отказ бизнесмена от контроля за ними.